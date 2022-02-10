Здравоохранение

Бочаров поручил создать центр телемедицины в Волгоградской области

Здравоохранение 10.02.2022 13:25
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10.02.2022 13:25


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил членам оперштаба представить предложения по созданию в регионе постоянно действующего центра телемедицины, диагностики и сопровождения. Новый колл-центр должен отвечать многовекторным задачам, подчеркнул глава региона на заседании оперативного штаба, которое состоялось сегодня днем.
Это поручение прямо коррелирует с поставленной Бочаровым задачей расширить варианты оказания медпомощи жителям с подтвержденным ковидом с применением телемедицинских технологий. По итогам заседания оперштаба решено продолжить 36-часовое обучение находящихся в резерве врачей, ординаторов и студентов старших курсов по теме оказания медпомощи пациентам с коронавирусом. В регионе также продолжится активная прививочная кампания против коронавируса.
Помимо того, в нормативно-правовые акты Волгоградской области внесут изменения с учетом нового постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой и приказа Минздрава РФ от 4 февраля. О внесенных в федеральное законодательство новациях проинформируют руководство предприятий, организаций и учреждений Волгоградской области. Согласно нововведениям, заболевшим коронавирусом и лечившимся дольше семи дней, для выписки больше не требует повторный отрицательный тест.

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