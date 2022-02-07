Происшествия

В Волгоградской области мужчина убил соседа за визиты без разрешения

Происшествия 07.02.2022 11:57
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07.02.2022 11:57


Выяснение отношений между соседями в городе Суровикино Волгоградской области привело к трагедии. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, 33-летний мужчина избил 43-летнего соседа, который от полученных травм скончался. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием установлено, что соседи вместе выпивали и поссорились. Подозреваемый стал высказывать 43-летнему мужчине замечания о том, что он регулярно без разрешения заходит на часть его земельного участка. Потом он стал избивать соседа, нанося ему удары кулаками по различным частям тела. Пострадавший через некоторое время скончался от внутреннего кровотечения.
По решению суда подозреваемого заключили под стражу.

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