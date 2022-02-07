Происшествия

В Волгограде продавали жидкость для вейпов с превышением никотина

Происшествия 07.02.2022 09:02
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07.02.2022 09:02


В Волгограде выявили партию электронных индивидуальных испарителей, не соответствующих необходимым требованиям. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, так, в магазине «Joyeshop», принадлежащем ИП Асайши В.И., и в магазине «STANISLAW», где предпринимательскую деятельность по адресу ул. Землячки, 110, осуществляет ИП Горбачев В.Н., в продаже находилась никотиносодержащая продукция (электронные индивидуальные испарители HQD в ассортименте, в том числе со вкусом «арбуз» и «дыня», а также электронные индивидуальные испарители IZI в ассортименте). При проверке качества продукции было выявлено превышение содержания никотина. Предпринимателям выданы предписания с требованием прекратить реализацию опасных вейпов. Также продавцов привлекут к административной ответственности. 

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