В Волгограде продавали жидкость для вейпов с превышением никотина

Происшествия 07.02.2022 09:02
0
07.02.2022 09:02
В Волгограде выявили партию электронных индивидуальных испарителей, не соответствующих необходимым требованиям. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, так, в магазине «Joyeshop», принадлежащем ИП Асайши В.И., и в магазине «STANISLAW», где предпринимательскую деятельность по адресу ул. Землячки, 110, осуществляет ИП Горбачев В.Н., в продаже находилась никотиносодержащая продукция (электронные индивидуальные испарители HQD в ассортименте, в том числе со вкусом «арбуз» и «дыня», а также электронные индивидуальные испарители IZI в ассортименте). При проверке качества продукции было выявлено превышение содержания никотина. Предпринимателям выданы предписания с требованием прекратить реализацию опасных вейпов. Также продавцов привлекут к административной ответственности.
Реклама
В Волгограде спасли застрявшего в ограде оленя07.02.2022 12:28
Происшествия 07.02.2022 12:28
В Волжском таксист погулял на деньги пассажирки07.02.2022 12:04
Происшествия 07.02.2022 12:04
В Волгоградской области мужчина убил соседа за визиты без разрешения07.02.2022 11:57
Происшествия 07.02.2022 11:57
«Был трезвенником и верующим»: в сгоревшем доме в Волгограде погиб 66-летний мужчина07.02.2022 11:54
Происшествия 07.02.2022 11:54
В Волжском машина с пьяным водителем врезалась в дерево07.02.2022 11:11
Происшествия 07.02.2022 11:11
Из магазинов Волгограда изъяли поддельные аксессуары Apple07.02.2022 08:33
Происшествия 07.02.2022 08:33
В Волгограде под утро дотла сгорел частный дом07.02.2022 07:55
Происшествия 07.02.2022 07:55
В Волгограде на пожаре в мастерской пострадал рабочий06.02.2022 13:14
Происшествия 06.02.2022 13:14
Здание почты сгорело в поселке под Волгоградом06.02.2022 12:09
Происшествия 06.02.2022 12:09
«Низко летел»: появилось видео удара лихача о столб в Волгограде06.02.2022 11:26
Происшествия 06.02.2022 11:26
Водитель легковушки протаранил опору ЛЭП в Волгограде06.02.2022 10:01
Происшествия 06.02.2022 10:01
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с «КамАЗом» в Волгоградской области06.02.2022 09:43
Происшествия 06.02.2022 09:43
Пострадавшую при пожаре в волгоградской школе госпитализировали в токсикологию05.02.2022 20:09
Происшествия 05.02.2022 20:09
Есть пострадавшая: в Волгограде потушили пожар в школе05.02.2022 18:45
Происшествия 05.02.2022 18:45
В Волгограде горит школа05.02.2022 18:12
Происшествия 05.02.2022 18:12
Реклама