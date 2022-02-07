«Обвиняли в доносах и избиении пациентов»: в скандальном интернате в Волгоградской области незаконно увольняли сотрудников

Сотрудница Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области добилась восстановления на работе, которой она лишилась в результате незаконных действий бывшего директора учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102», по решению районного суда Наталья Редькина получит компенсацию за период вынужденных прогулов в размере 100 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 1 тысячи рублей. Женщина работала в интернате в должности младшей медицинской сестры, когда в сентябре прошлого года экс-руководитель ПНИ Александр Протасенко вместе со своей дочерью, Ольгой Игнатенко, которая трудилась здесь же в должности соцработника, стали обвинять Наталью в том, что она пишет анонимные жалобы в комитет социальной защиты Волгоградской области на директора и сообщает о фактах коррупции в интернате. Несмотря на то, что Наталья Редькина отрицала свою причастность к анонимкам, директор интерната Протасенко продолжил оказывать на нее психологическое давление, а однажды и вовсе обвинил в избиении недееспособного пациента. Не выдержавшая травли женщина после угроз сообщить в полицию о фейковом избиении все-таки поставила свою подпись под приказом об увольнении, однако письменно зафиксировала, что не согласна с решением директора и сделала это по принуждению.
Через некоторое время Наталья Редькина, которая осталась без средств к существованию из-за потери работы, обратилась в суд с требованием признания приказа об увольнении незаконным и восстановлении ее на работе с предъявлением морального ущерба.
В суде было уставлено, что приказ об увольнении Редькиной был издан 13 сентября 2021 года, тогда как на заявлении об увольнении по собственному желанию стояла другая дата – 14 сентября. Таким образом, был сделан вывод, что документ был заранее подготовлен руководством интерната. Кроме того, суд посчитал, что сотрудница учреждения, у которой сын учился на платном отделении в одном из волгоградских университетов, а также имелся кредит за автомобиль, не могла добровольно остаться без средств к существованию. На сторону женщины встали и другие сотрудники учреждения. Свидетели признались, что руководство интерната и ранее вынуждало их оговаривать своих коллег и подписывать сфабрикованные докладные.
На фото: Экс-директор Жирновского психоневрологического интерната Александр Протасенко.
Решиться на такие откровения сотрудники Жирновского психоневрологического интерната смогли лишь после того, когда руководство учреждения в ноябре прошлого года оказалось в центре коррупционного скандала.
По подозрению в получении взятки и посредничестве при этом были задержаны Александр Протасенко и главный бухгалтер учреждения Олеся Радченко. Сообщники придумали, как обогатиться на закупках продуктов питания и мягкого инвентаря, решив получать по 10% отката от каждого контракта. При передаче взятки в размере 84 тысяч рублей от поставщика продуктов Протасенко и Радченко были задержаны.
При этом пациенты и раньше жаловались на руководство Жирновского ПНИ. Так, один из клиентов учреждения обвинял директора в том
, что пациенты не могут распоряжаться своими денежными средствами, а несогласных в наказание отправляют в психиатрическую больницу. Однако тогда Александр Протасенко категорически отверг эти обвинения, а пожаловавшегося на него инвалида назвал «умственно отсталым».
Жирновский ПНИ также попадал в центр скандала, когда родители девушки, которую сюда поместили, пришли в ужас от вида своей 19-летней дочери
, доведенной до крайней степени истощения. Проверка показала, что девушку плохо кормили, не оказывали ей медицинскую помощь и практически держали в заточении. Но и после этого Протасенко удалось усидеть на своей должности.
Не так давно, напомним, в Жирновском интернате, которым теперь руководит Лариса Шевченко, скончалась одна из пациенток,
которая была госпитализирована в психиатрическую больницу. В редакцию ИА «Высота 102» обратились сотрудники, которые посчитали, что женщину необоснованно «накачали» психотропными веществами и не оказали должной медицинской помощи. Эту информацию опровергли в комитете здравоохранения, заверив, что женщину госпитализировали в связи с обострением основного заболевания. Другие сотрудники встали на сторону нового руководства ПНИ, заявив, что после смены директора в учреждении произошли улучшения, в частности, с питанием пациентов.