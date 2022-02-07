«Обвиняли в доносах и избиении пациентов»: в скандальном интернате в Волгоградской области незаконно увольняли сотрудников





Сотрудница Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области добилась восстановления на работе, которой она лишилась в результате незаконных действий бывшего директора учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102», по решению районного суда Наталья Редькина получит компенсацию за период вынужденных прогулов в размере 100 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 1 тысячи рублей. Женщина работала в интернате в должности младшей медицинской сестры, когда в сентябре прошлого года экс-руководитель ПНИ Александр Протасенко вместе со своей дочерью, Ольгой Игнатенко, которая трудилась здесь же в должности соцработника, стали обвинять Наталью в том, что она пишет анонимные жалобы в комитет социальной защиты Волгоградской области на директора и сообщает о фактах коррупции в интернате. Несмотря на то, что Наталья Редькина отрицала свою причастность к анонимкам, директор интерната Протасенко продолжил оказывать на нее психологическое давление, а однажды и вовсе обвинил в избиении недееспособного пациента. Не выдержавшая травли женщина после угроз сообщить в полицию о фейковом избиении все-таки поставила свою подпись под приказом об увольнении, однако письменно зафиксировала, что не согласна с решением директора и сделала это по принуждению.

На фото: Экс-директор Жирновского психоневрологического интерната Александр Протасенко.



Решиться на такие откровения сотрудники Жирновского психоневрологического интерната смогли лишь после того, когда руководство учреждения в ноябре прошлого года оказалось в центре коррупционного скандала. По подозрению в получении взятки и посредничестве при этом были задержаны Александр Протасенко и главный бухгалтер учреждения Олеся Радченко. Сообщники придумали, как обогатиться на закупках продуктов питания и мягкого инвентаря, решив получать по 10% отката от каждого контракта. При передаче взятки в размере 84 тысяч рублей от поставщика продуктов Протасенко и Радченко были задержаны.