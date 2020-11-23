



С просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в Жирновском психоневрологическом интернате, в редакцию ИА «Высота 102» обратился бывший постоялец учреждения. Мужчина-инвалид полагает, что его законные права, а также других проживающих, могут ущемляться. По словам автора жалобы, признанные недееспособными получатели социальных услуг далеко не всегда имеют возможность самостоятельно распоряжаться их личными денежными средствами, которые они ежемесячно получают в виде пенсии. Мужчина считает неправильной устоявшуюся практику периодической госпитализации в психиатрическую больницу подопечных интерната, заявляющих о своем недовольстве.

ИА «Высота 102» обратилось за комментарием к директору Жирновского ПНИ Александру Протасенко. Руководитель учреждения, депутат совета Красноярского городского поселения от партии «Единая Россия» назвал выдвинутые обвинения клеветой. «Руководство и сотрудники интерната не имеют доступа к финансам проживающих у нас инвалидов. Я же не пойду и не сниму деньги с вашей сберкнижки, и вы с моей тоже не снимете. Они сами тратят свои деньги», - говорит руководитель учреждения.





Госпитализация в психиатрическую больницу, как заявил Протасенко, производится по назначению врача-психиатра и с письменного согласия самих проживающих. «Я к этому не имею никакого отношения. Это можно спросить и в Ложках – в областной психиатрической больнице №1, куда мы их возим. Без согласия постояльцев ПНИ туда их никто не берет. Я не знаю, кто надоумил этого человека обратиться к вам. Он умственно отсталый, недееспособный и не живет у нас уже несколько лет», - заключил директор ПНИ.

ИА «Высота 102» просит считать данную публикацию редакционным запросом в прокуратуру Волгоградской области. Информагентство просит надзорный орган организовать проверку доводов, изложенных в жалобе инвалида.

Справка. В Жирновском психоневрологическом интернате проживает 496 человек, еще около 100 - находятся в отделении, расположенном в Красноярском городском поселении. Получателями социальных услуг в государственном бюджетном стационарном учреждении являются инвалиды, страдающие психическими расстройствами и пожилые люди.

Фото Александра Протасенко: volganet.ru