



Серьезные нарушения прав 19-летней жительницы Волгограда на получение медицинской и социальной помощи выявили в Жирновском психоневрологическом интернате. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, результаты проверки послужили основанием для внесения акта прокурорского реагирования и возбуждения уголовного дела.

Проверку провели после обращения родителей девочки. В мае текущего года они пожаловались омбудсмену на ненадлежащее содержание их тяжело больной дочери, инвалида первой группы, которую поместили в психоневрологический интернат в июле 2020 года. Родители сообщили, что в течение года они не могли лично пообщаться с дочерью из-за введенных карантинных ограничений. Добившись встречи в мае 2021-го, они увидели серьезные негативные изменения здоровья девушки. Должностные лица социального учреждения им ничего пояснить не смогли.

В ходе проверки, которую провели совместно с прокуратурой, опасения родителей подтвердились. В частности, установлено ухудшение состояния здоровья девушки из-за нарушений в подборе питания, выполнения стандартов оказания медицинской помощи, предоставления помощи в перемещении, смене абсорбирующего белья, прогулок и досуга, назначения и проведения должной медикаментозной терапии.



