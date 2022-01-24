Шокирующая смерть пациентки всколыхнула интернат в Волгоградской области

Расследования 24.01.2022 19:29
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24.01.2022 19:29
Смерть молодой пациентки 6-ого отделения Жирновского психоневрологического интерната Елены Заитовой шокировала работников социального учреждения в Волгоградской области. Женщина скончалась на новогодних праздниках, и коллектив интерната склонен винить в этом свое новое руководство, рассказали они ИА «Высота 102».
«Молодая и задорная, наша активистка, участница различных мероприятий, всегда была веселой и жизнерадостной», – вспоминают сотрудники ПНИ Елену Заитову. По их словам, на новогодних праздниках у пациентки произошло ухудшение состояния здоровья – у нее случилось 19 приступов заболевания. Тогда директор интерната Лариса Шевченко и ее заместитель по медицинской работе Владимир Крюков приняли решение отправить Елену в психиатрическую больницу в Камышин, рассказали работники учреждения.
«Без обследования и назначения психиатра [Елену Заитову] предварительно накололи психотропными препаратами… результатом их необдуманных действий стала ее смерть, – утверждают сотрудники интерната. – Все работники Жирновского дома-интерната находятся в ужасе от этой ситуации!».
В комитете социальной защиты населения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что Елена Заитова 22 декабря 2021 года была госпитализирована в психиатрическую больницу «в связи с ухудшением состояния по основному заболеванию, не поддававшимся коррекции в условиях интерната». Пациентка умерла 2 января 2022 года в реанимационном отделении Камышинской ЦРБ.
В региональном комитете здравоохранения добавили, что на лечении в стационарном общепсихиатрическом отделении Камышинского филиала Волгоградской областной психиатрической больницы Елена находилась с 22 по 28 декабря.
«С первого дня пребывания в отделении у пациентки наблюдалось ухудшение состояния по основному хроническому заболеванию, – пояснили в облздраве. – Дополнительно консультирована специалистами по профилю, проведено дополнительное обследование. В полном объёме получала необходимое лечение, установленное консилиумом врачей. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия состояние пациентки с отрицательной динамикой. Пациентка перегоспитализирована в реанимационное отделение ГБУЗ «Центральная городская больница» г. Камышин, куда была доставлена в тяжелом состоянии».
Здесь женщину вновь осмотрели специалисты и назначили новое лечение. Несмотря на это, состояние Елены не улучшалось, динамика была отрицательной. «Наступила остановка сердечной и дыхательной деятельности. Реанимационные мероприятия не дали эффекта», – сообщили в комитете здравоохранения.
Тем не менее, работники Жирновского ПНИ настаивают на своей версии событий. По некоторым данным, назначенная после задержания бывшего руководителя Александра Протасенко новый директор интерната Лариса Шевченко может являться супругой главы Жирновского района Александра Шевченко. По мнению работников ПНИ, он может иметь определенное влияние на правоохранительные органы. «Жаловаться некуда, любые обращения стекаются в администрацию района к Шевченко Александру Федоровичу», – констатируют сотрудники учреждения.
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