Шокирующая смерть пациентки всколыхнула интернат в Волгоградской области





Смерть молодой пациентки 6-ого отделения Жирновского психоневрологического интерната Елены Заитовой шокировала работников социального учреждения в Волгоградской области. Женщина скончалась на новогодних праздниках, и коллектив интерната склонен винить в этом свое новое руководство, рассказали они ИА «Высота 102».

«Молодая и задорная, наша активистка, участница различных мероприятий, всегда была веселой и жизнерадостной», – вспоминают сотрудники ПНИ Елену Заитову. По их словам, на новогодних праздниках у пациентки произошло ухудшение состояния здоровья – у нее случилось 19 приступов заболевания. Тогда директор интерната Лариса Шевченко и ее заместитель по медицинской работе Владимир Крюков приняли решение отправить Елену в психиатрическую больницу в Камышин, рассказали работники учреждения.

«Без обследования и назначения психиатра [Елену Заитову] предварительно накололи психотропными препаратами… результатом их необдуманных действий стала ее смерть, – утверждают сотрудники интерната. – Все работники Жирновского дома-интерната находятся в ужасе от этой ситуации!».

В комитете социальной защиты населения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что Елена Заитова 22 декабря 2021 года была госпитализирована в психиатрическую больницу «в связи с ухудшением состояния по основному заболеванию, не поддававшимся коррекции в условиях интерната». Пациентка умерла 2 января 2022 года в реанимационном отделении Камышинской ЦРБ.

В региональном комитете здравоохранения добавили, что на лечении в стационарном общепсихиатрическом отделении Камышинского филиала Волгоградской областной психиатрической больницы Елена находилась с 22 по 28 декабря.

«С первого дня пребывания в отделении у пациентки наблюдалось ухудшение состояния по основному хроническому заболеванию, – пояснили в облздраве. – Дополнительно консультирована специалистами по профилю, проведено дополнительное обследование. В полном объёме получала необходимое лечение, установленное консилиумом врачей. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия состояние пациентки с отрицательной динамикой. Пациентка перегоспитализирована в реанимационное отделение ГБУЗ «Центральная городская больница» г. Камышин, куда была доставлена в тяжелом состоянии».

Здесь женщину вновь осмотрели специалисты и назначили новое лечение. Несмотря на это, состояние Елены не улучшалось, динамика была отрицательной. «Наступила остановка сердечной и дыхательной деятельности. Реанимационные мероприятия не дали эффекта», – сообщили в комитете здравоохранения.