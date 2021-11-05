Расследования

Директор и главбух ПНИ в Волгоградской области задержаны за взяточничество

Расследования 05.11.2021 15:41
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05.11.2021 15:41


Жирновский психоневрологический интернат оказался в центре коррупционного скандала: по подозрению в получении взятки и посредничестве при этом задержаны директор и главный бухгалтер учреждения. Сообщники придумали, как обогатиться на закупках продуктов питания и мягкого инвентаря, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
По данным следствия, в начале 2021 года директор предложил главбуху быть посредником в получении взятки при заключении договора на поставку товаров для ПНИ. Женщина согласилась и по указанию руководителя встретилась с потенциальным поставщиком. Бухгалтер предложила директору фирмы стать постоянным партнером, но взамен передавать ей 10% от суммы каждой поставки. 
Собеседница согласилась, и 1 ноября передала главбуху 84 тысячи рублей в качестве взятки за заключение договора на поставку продуктов на сумму 840 тысяч рублей. Полученные средства женщина отнесла директору ПНИ, после чего они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Согласно данным, указанным на официальном сайте Жирновского ПНИ, директором учреждения является Александр Протасенко. Должность главного бухгалтера занимает Олеся Радченко. Между тем, на Александра Протасенко ранее жаловались бывшие постояльцы учреждения. Обвинения касались доступа к финансам проживающих в интернате инвалидов и периодического направления недовольных постояльцев в психиатрическую больницу. Протасенко все обвинения отрицал и назвал их клеветой.
В июле текущего года также стало известно о проверке интерната уполномоченным по правам человека в Волгоградской области и прокуратурой. Поводом для проверки стала жалоба родителей 19-летней девушки, помещенной в ПНИ. Проверка показала, что состояние здоровья девушки ухудшилось из-за нарушений в подборе питания, выполнения стандартов оказания медицинской помощи, предоставления помощи в перемещении, смене абсорбирующего белья, прогулок и досуга, назначения и проведения должной медикаментозной терапии.

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