В Волгограде на пожаре в мастерской пострадал рабочий

Происшествия 06.02.2022 13:14
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06.02.2022 13:14
Один человек пострадал на пожаре в мастерской, расположенной на улице Жигулевской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что в Дзержинском районе горело помещение мастерской на площади около 100 кв.м. Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 10:23, а в 11:02 возгорание было ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.
Отметим, что на улице Жигулевской в Волгограде расположена оптовая база. Однако в МЧС отметили, что пожар был не на этой территории.
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