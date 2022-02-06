В Волгограде на пожаре в мастерской пострадал рабочий





Один человек пострадал на пожаре в мастерской, расположенной на улице Жигулевской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.









В ГУ МЧС России по региону уточнили, что в Дзержинском районе горело помещение мастерской на площади около 100 кв.м. Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 10:23, а в 11:02 возгорание было ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.

Отметим, что на улице Жигулевской в Волгограде расположена оптовая база. Однако в МЧС отметили, что пожар был не на этой территории.