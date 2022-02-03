Пациент с онкологией и коронавирусом умер по пути в больницу в Волгоградской области

Происшествия 03.02.2022 17:19
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03.02.2022 17:19
Заразившийся коронавирусом житель Алексеевского района с онкологическим заболеванием в последней стадии скончался в карете скорой помощи по пути в больницу в Волгоградской области. Несмотря на подключение мужчины к кислородному баллону и реанимационные мероприятия, медикам не удалось спасти пациента, которому требовалась экстренная госпитализация, сообщает ИА «Высота 102».
Трагедия произошла во вторник, 1 февраля. По свидетельствам очевидца, в тот день скорая приехала к мужчине уже во второй раз. До этого бригада приезжала 31 января, но тогда родственники отказались от проведения КТ и госпитализации. Однако за сутки состояние пациента ухудшилось настолько, что его требовалось немедленно доставить в реанимацию ковидного госпиталя: сатурация была крайне низкой, мужчина уже находился на кислородной поддержке. Согласно маршрутизации, больного должны были отвезти в Урюпинскую ЦРБ, которая находится ближе всего. Запаса кислорода в карете скорой помощи, по словам очевидца, его хватило бы на дорогу до Урюпинска.
Однако родственники мужчины воспротивились его транспортировке в Урюпинскую ЦРБ и настаивали на госпитализации в Михайловку, поездка до которой заняла бы в два раза больше времени. Как рассказал очевидец, дочь пациента, несмотря на возражения работников «скорой», села в машину, чтобы сопровождать отца. Из-за конфликта пришлось остановить карету у Алексеевской ЦРБ, где нет ковидной реанимации. Родственница умирающего пациента отправилась к главному врачу, чтобы убедить его отправить ее отца именно в Михайловку.
Переговоры, как рассказал очевидец, заняли не меньше получаса. Все это время мужчина находился в машине скорой помощи, подключенный к кислородному баллону, а фельдшер постоянно пытался стабилизировать его состояние. По пути в Урюпинскую ЦРБ пациенту становилось все хуже. По словам источника, дочь пациента постоянно мешала медикам оказывать помощь, пыталась сама управлять кислородным оборудованием, отталкивала фельдшера, давала советы и приказы. Она заявила врачам, что сама является медсестрой и знает, как сделать лучше.
Однако в пути у мужчины произошла остановка сердца – фельдшер начал реанимационные мероприятия, но даже в этот процесс родственница пыталась вмешаться. Попытки запустить сердце пациента не принесли результатов – прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали смерть мужчины. После этого, по словам очевидца, к карете скорой помощи приехали другие родственники умершего и стали угрожать медикам расправой – они посчитали, что мужчина скончался из-за нехватки кислорода.
В связи с произошедшим ИА «Высота 102» направило редакционный запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.
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