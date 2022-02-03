Происшествия

В центре Волгограда рухнула лепнина с фасада исторического дома

Происшествия 03.02.2022 13:37
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03.02.2022 13:37


Лепнина с фасада жилого «Дома работников искусств», признанного объектом исторического наследия, обвалилась в Центральном районе Волгограда. Как сообщил ИА «Высота 102» местный житель Сергей Островский, внушительный кусок бетона он обнаружил накануне вечером около дома №11 по улице Ленина. 
Как пояснил мужчина, фрагмент весом не менее 10 килограммов упал с венчающего карниза дома. «Я хожу по этой улице несколько раз в день. Мои дети здесь живут, - рассказывает волгоградец. - Почему одна из старейших, чудом сохранившихся улиц в городе несет высокий риск потери здоровья и гибели для неопределенного круга лиц?». По словам мужчины, дом был построен еще в 1948 году и уже давно находится не в лучшем состоянии.
В мэрии пояснили, что факт падения фрагмента лепнины уже зафиксировали специалисты УК в ходе обслуживания территории. «Данный элемент не является конструктивным и не влияет на устойчивость здания. Место оперативно огородили сигнальной лентой, в настоящее время завершается вывоз и уборка территории», - рассказали в администрации города. Также они подчеркнули, что ход выполнения вышеуказанных мероприятий находится на контроле администрации Центрального района. «По информации УК в ближайшее время специалисты проведут обследование состояния всех элементов фасада и при необходимости выполнят восстановительные работы в рамках текущего ремонта. Согласно федеральному жилищному законодательству за содержание и ремонт общедомового имущества в многоквартирном доме отвечает обслуживающая организация, в данном случае – ООО «УК» ЦентрВолга», - добавили в ведомстве.
Если управляющая компания игнорирует свои обязанности, жители города могут обратиться с письменным заявлением в муниципальную жилищную инспекцию (г. Волгоград, ул. Козловская, 39а, тел. 39-70-23) или зарегистрировать обращение на платформе ГИС ЖКХ. Специалисты управления проведут проверку по указанному в заявлении адресу. По результатам проверки, в случае выявления нарушений, управляющей организации будет выдано предписание об устранении нарушений в установленные сроки.
Фото "Жесть Волгограда", ВКонтакте

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