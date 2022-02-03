В Волгограде 40-летний водитель погиб в ДТП

Происшествия 03.02.2022 10:04
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03.02.2022 10:04
В Волгограде 40-летний водитель «Рено Дастер» погиб в результате ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне во втором часу дня на проспекте Университетский. Иномарка врезалась в автомобиль «Киа Соул», который двигался впереди. Водитель «Рено Дастер» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
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