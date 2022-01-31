Легковушка влетела в «КамАЗ» на трассе в Волгоградской области





Водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и врезался в грузовик на трассе в Еланском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла накануне на 42 километре трассы «Самойловка - Елань - Преображенская - Новоаннинский».

По предварительной информации, 63-летний водитель легковушки двигался со стороны рабочего поселка Елань в сторону села Тростянка. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком под управлением 28-летнего жителя Ростовской области. В результате сильного удара легковушка превратилась в кучу смятого железа. Водителя «ВАЗа» с травмами госпитализировали в больницу.



