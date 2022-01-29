Маневр молодого водителя отправил фуру в кювет под Волгоградом

Происшествия 29.01.2022 10:02
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29.01.2022 10:02
В Дубовском районе Волгоградской области из-за молодого водителя фура улетела в кювет. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около двух часов дня 23-летний водитель на автомобиле «Опель Корса», двигаясь по 622 км федеральной автодороги Р228 «Сызрань - Саратов – Волгоград», не выдержал безопасный боковой интервал и совершил касательное столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем «ДАФ», под управлением 54-летнего водителя. В результате ДТП в больницу с телесными повреждениями обратился водитель автомашины «Опель Корса». Тяжелый грузовик вылетел в кювет и перевернулся. Но водитель фуры не пострадал.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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