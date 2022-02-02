Конец эпохи жидких отходов на АО «Волжский Оргсинтез»





Полигон промышленной закачки жидких отходов, принадлежащий крупнейшей химической компании АО «Волжский Оргсинтез», планируется полностью ликвидировать до 2027 года. Уже в начале весны предприятие приступит к реализации первого этапа масштабного проекта. В рамках него будет произведен демонтаж оборудования полигона и снесены строительные сооружения. В общей сложности, на ликвидацию полигона компания планирует потратить 65 млн рублей.

АО «Волжский Оргсинтез» – одна из крупнейших в Европе химических компаний, производящая широкую гамму продукции базовой химии, основное место в которой занимают кормовые добавки, флотореагенты для добывающей промышленности, сероуглерод, сульфат натрия и т.п. Химическое производство предполагает особое отношение к охране окружающей среды, и предприятие одно из тех, кто уделяет этому вопросу повышенное внимание. Совсем скоро произойдет значимое для компании событие - будет полностью ликвидирован полигон промышленной закачки жидких отходов, который введен в эксплуатацию еще в 1992 году.

Строительство полигона осуществлялось как природоохранное мероприятие, направленное на предотвращение экологической катастрофы Нижнее–Волжского региона – переполнение Большого лимана и перелив стоков предприятий химкомплекса в Волгу. Перед запуском объекта в эксплуатацию были проведены изыскательские работы, геодезические исследования и экспертизы, подтверждающие безопасность эксплуатации полигона закачки. Сначала производилась опытно-промышленная закачка пресной воды, модельных растворов и только потом реальных жидких отходов. Полигон использовался при строгом соблюдении всех природоохранных требований на основании выданной лицензии на право пользования недрами. В постоянном режиме осуществлялся мониторинг, результаты которого говорили об отсутствии каких-либо негативных изменений в геологической среде.

Правильность выбранного курса подтверждала награда всероссийского конкурса «Национальная экологическая премия «ЭКОМИР». Компания получила Диплом первой степени и Почетный Знак АЕН РФ «За заслуги в развитии науки и экономики России» за проект «Решение проблемы жидких отходов на современном химическом предприятии», подготовленный отделом экологической безопасности АО «Волжский Оргсинтез».





«Существование промышленного полигона закачки жидких отходов химического производства в поземные горизонты, несмотря на все утверждения специалистов, проектировщиков, экологов о его безопасности, было у местных жителей болезненной темой для обсуждения, – говорит начальник отдела экологической безопасности АО «Волжский Оргсинтез» Антон Мухаметов. – Понимая и принимая запросы общества – полностью исключить образование отходов для закачки в подземные горизонты, с 2003 года изменилась техническая политика предприятия».

С целью организации рационального водопользования и уменьшения образования жидких отходов, был разработан и поэтапно реализован целый комплекс технических решений.

Планомерно и поэтапно, в результате анализа водного баланса, были найдены технические решения для организации рационального водопользования. Построены новые эффективные градирни, внедрены технологии для применения новых реагентов для водоподготовки, что уменьшило количество потребляемой речной воды и, соответственно, – образование стоков для закачки.

Проведенная в 2007 году инвентаризация потоков, образующих жидкие отходы, показала, что часть из них можно перенаправить в существующие биологические очистные сооружения после проведения их реконструкции.

Были реализован рециклинг промывных вод после центрифугирования продуктов и подготовки оборудования к ремонту.





Наиболее сложной задачей было изменение технологии синтеза ксантогенатов щелочных металлов для исключения образования токсичных щелочных стоков, характерных для общеизвестного промышленного синтеза периодическим способом. Для инженерного центра был приобретен специальный лабораторный стенд для моделирования условий синтеза и подбора технологических параметров. В работе принимали участие преподаватели и лучшие студенты ВолгГТУ. По полученным исходным данным был реализован инвестпроект непрерывного синтеза ксантогенатов в действующем производстве.

«С июня 2018 года полигон промышленной закачки жидких отходов утратил свое функциональное назначение, в связи с прекращением образования жидких отходов, подлежащих закачке, на основании чего было принято решение о выводе его из эксплуатации и ликвидации, – поясняет Антон Мухаметов. – Но, несмотря на это, до настоящего времени проверяется и поддерживается исправное техническое состояние рабочих, контрольных и наблюдательных скважин, информационно-измерительной системы, заключены договора со специализированными организациями, осуществляющими геофизические исследования и экспертизы промышленной безопасности технических устройств, проводятся различные виды мониторинга».

В условиях жаркого волжского климата, без поступления жидких отходов, начался процесс обезвоживания надземной части полигона закачки - трех прудов-накопителей. Для исключения возможного вредного влияния сухого ила на окружающую среду после полного высыхания прудов-накопителей, первым делом встал вопрос о проведении их рекультивации. Ведущие специалисты московского проектного института разработали необходимую документацию, и в течение 2019 – 2020 гг. проектные работы были выполнены в полном объеме под контролем Росприроднадзора. Рекультивация прудов обошлась предприятию в 13 млн. рублей.

В 2019 году АО «Волжский Оргсинтез» заказал разработку проектной документации на ликвидацию полигона специализированной проектной организации. В настоящее время она прошла процедуру государственной экологической экспертизы, по итогам которой получила положительное заключение. Уже к лету 2022 года планируется завершить первый этап работ – ликвидировать нагнетательные скважины, демонтировать оборудование и снести строительные сооружения.

Затем, в течение пяти лет, на полигоне будет выполняться предусмотренная проектом программа мониторинга, предусматривающая контроль за составом, давлением и уровнем подземных вод. Для этого продолжается эксплуатация контрольных и наблюдательных скважин. В 2027 году эти сооружения тоже ликвидируются, и тогда уже можно будет говорить об окончательном завершении проекта по ликвидации полигона промышленной закачки.

«Ликвидируемый в настоящее время полигон закачки всегда пользовался повышенным вниманием со стороны контролирующих и надзорных органов, которые на регулярной основе осуществляли контроль за его надлежащей эксплуатацией, – отмечает бывший директор Муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» Олег Горелов. – Некоторые высказываемые жителями и общественностью нашего города мнения по отношению к полигону были далеко не позитивными несмотря на то, что его эксплуатация осуществлялась в строгом соответствии с природоохранным законодательством. В ближайшее время АО «Волжский Оргсинтез» приступает к ликвидации полигона. Считаю выполнение мероприятий, предусмотренных проектом, важным событием в плане снятия озабоченности горожан. В целом подход предприятия к решению экологических задач на основе применения современных технологий производства является комплексным и эффективным».

Олег Горелов также подчеркнул, что компания является ответственным природопользователем региона и конструктивно взаимодействует с администрацией г. Волжского в вопросах контроля и улучшения состояния охраны окружающей среды.

27.01.2022 года АО «Волжский Оргсинтез», на правах принимающей организации, принял участи в заседании рабочей группы по мониторингу реализации экологических мероприятий промышленными предприятиями Волгоградской области, образованной при Совете при Губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и ТЭК, на котором был рассмотрен ход выполнения природоохранных мероприятий.

АО «Волжский Оргсинтез» уделяет большое внимание экологической составляющей, реализуя по этому направлению значительное количество проектов. На реализацию природоохранных мероприятий на самом предприятии за период с 2017 по 2020 гг. потрачено более 87 000 000 рублей и запланировано на 2022 год более 85 000 000 рублей.



