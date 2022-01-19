



В новогодние каникулы участились случаи имущественных краж. И, если в прошлом году количество краж значительно снизилось по сравнению с 2019 годом, то в этом году наблюдается их заметный рост. Причем чаще воруют на дачах и, в основном - строительные материалы, включая сантехническое оборудование и оборудование, предназначенное для отопительных систем. Об этом свидетельствует анализ обращений в «Росгосстрах» клиентов, страхующих в компании свои квартиры, дома, дачи и домашнее имущество.