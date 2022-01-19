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Воруют стройматериалы и сантехнику: в 2022 году участились кражи с дач россиян

Полезно знать 19.01.2022 13:49
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19.01.2022 13:49


В новогодние каникулы участились случаи имущественных краж. И, если в прошлом году количество краж значительно снизилось по сравнению с 2019 годом, то в этом году наблюдается их заметный рост. Причем чаще воруют на дачах и, в основном -  строительные материалы, включая сантехническое оборудование и оборудование, предназначенное для отопительных систем. Об этом свидетельствует анализ обращений в «Росгосстрах» клиентов, страхующих в компании свои квартиры, дома, дачи и домашнее имущество.
На статистику краж, как полагают страховщики, повлияло в том числе и смягчение карантинных ограничений — если в прошлом году из-за пандемии значительная часть россиян была вынуждена отказаться от поездок и проводила каникулы дома или на дачах, то в этом году многие отправились в путешествия. А выбор злоумышленниками именно строительного оборудования можно объяснить ростом стоимости материалов для строительства и ремонта. Трубы же и батареи, украденные с дач, чаще всего сдают на металлолом. 

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