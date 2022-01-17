



Волонтеры просят откликнуться водителей, который проезжали мимо села Чухонаставка Камышинского района Волгоградской области в период с 7:30 утра 13 января 2022 года до 7:30 утра 14 января 2022 года. Соответствующее объявление появилось сегодня ночью на страничке «Лиза Алерт» в социальной сети. Поисковиков интересуют записи видеорегистраторов, которые могут пролить свет на загадочное исчезновение школьницы Айлиты Ли, сообщили ИА "Высота 102" волонтеры.

За три дня в поиске приняло участие более 150 человек: спасатели, полицейские, местные жители, добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Были привлечены кинологи и квадрокоптеры. Сейчас на месте продолжают работу поисковики четырёх регионов: Волгоградской, Саратовской, Воронежской и Московской областей. Многие из них преодолели сотни километров в метель, чтобы вернуть Айлиту домой, однако школьницу до сих пор не нашли.

Сейчас в штаб очень нужны лыжники, также необходимы снегоступы для поисковиков и снегоход с подготовленным водителем. Телефоны для связи - 8(800)700-54-52 или с инфоргами поиска:

Катерина (Бусинка) 8(904)523-16-66,

Наталья 8(906)167-94-44,

Наталья (Сплин) 8(925)832-80-58.

Напомним, 15-летняя школьница вышла из дома 13 января в школу и бесследно пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.



