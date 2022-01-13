Расследования

В Волгограде поставщика матрацев для инвалидов обвиняют по двум статьям

Расследования 13.01.2022 15:20
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13.01.2022 15:20


В особо крупном мошенничестве и обращении недоброкачественных медицинских изделий обвиняют в Волгограде 55-летнего предпринимателя после поставок противопролежневых матрацев и подушек для инвалидов. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, в настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Действия индивидуального предпринимателя квалифицированы по двум статьям - ч.4 ст.159 и ч.1 ст.238.1 УК РФ.
Следствием установлено, что обвиняемый осуществлял деятельность по оптовой торговле фармацевтической продукцией, а также продаже различных медицинских изделий. В феврале 2020 года он заключил государственный контракт с Волгоградским региональным отделением фонда социального страхования на поставку противопролежневых матрацев и подушек на сумму свыше 4,5 миллиона рублей. Впоследствии на расчетный счет предпринимателя была перечислена вся сумма контракта. При этом акт приемки был подписан при поставке одного из 300 единиц товара.
Позже выяснилось, что предприниматель предоставил получателям матрацы, не отвечающие по госконтракту предъявляемым требованиям и заявленным характеристикам. Экспертизой установлено, что предоставленные изделия не являются противопролежневым и не соответствуют прямому профилактическому назначению. Даже маркировка на ярлыке не соответствует заявленной в акте.
Как ранее сообщало информагентство, это уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Центрального района Волгограда. Благодаря принятым мерам, ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.

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