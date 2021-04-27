В Волгограде поставщика матрасов для инвалидов уличили в крупном мошенничестве

Борьба с коррупцией 27.04.2021 12:11
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27.04.2021 12:11
По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который поставлял по контракту с Волгоградским региональным отделением фонда социального страхования РФ противопролежневые матрасы для инвалидов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, контракт был заключен 6 февраля прошлого года на сумму более 4,6 миллиона рублей. В соответствии с техзаданием, закупались полиуретановые матрасы и подушки, предназначенные для профилактики возникновения пролежней при длительном нахождении инвалида в положении лежа. Всего планировалось купить 300 изделий стоимостью 8,5 тысячи рублей за штуку.
Установлено, что поставленные предпринимателем средства реабилитации требованиям технического задания не соответствовали. Согласно экспертному заключению, использование подобных матрасов по назначению, а именно для оказания надлежащей медицинской профилактики пролежней, невозможно. Более того применение подобных изделий может повлечь ухудшение состояния здоровья больного.
При этом стоимость приобретенных коммерсантом матрасов у аффилированной фирмы для дальнейшей поставки ФСС составляла 3,9 тысячи рублей за единицу.
На основании материалов проверки прокуратуры Центрального района г.Волгограда, проведенной с привлечением сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении коммерсанта возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.2 ст.238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере).
Расследование уголовного дела проводится СО по Центральному району г.Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области.
В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. В рамках расследования также будет дана правовая оценка халатному бездействию со стороны должностных лиц регионального Фонда социального страхования. Установлено, что 54-летнему предпринимателю, который занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией, перечислили всю сумму контракта - свыше 4,6 миллиона рублей. При этом акт приемки был подписан при поставке одного из 300 единиц товара. Позже выяснилось, что поставленные изделия не отвечают предъявленным требованиям, не являются противопролежневыми, а маркировка на ярлыке не соответствует заявленной в акте сдачи-приемки.
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