В Волгограде автомобиль сбил пешехода на тротуаре и скрылся

Происшествия 06.01.2022 10:32
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06.01.2022 10:32
В Волгограде разыскивают водителя, который скрылся с места происшествия после наезда на мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около часа дня в Ворошиловском районе машина под управлением неизвестного водителя двигалась по ул. Льежа со стороны ул. Ростовская и напротив д. № 18 по ул. Елецкая наехала на 52-летнего пешехода. Мужчина стоял за пределами проезжей части. После наезда машина скрылась. Пешеход обратился за медицинской помощью.
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