Расследования

Мошенник под видом полицейского изъял ящик икры у волгоградской бизнесвумен

Расследования 31.12.2021 11:37
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31.12.2021 11:37


В Волгограде полицейские задержали мужчину, который под видом сотрудника правоохранительных органов изъял 45 банок икры у местной предпринимательницы. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в отдел полиции Тракторозаводского района обратилась пострадавшая, которая и помогла найти злоумышленника.
Женщина рассказала, что днем к ней обратился неизвестный и сообщил о проведении проверки законности реализации красной икры. Мужчина, не предъявив документов, забрал у предпринимателя ящик с деликатесом и 3,5 тысячи рублей, после чего скрылся на автомобиле. Заявительница, осознав, что имела дело с мошенником, обратилась в полицию. Она описала приметы мужчины и сообщила фрагмент номера его машины. Оперативники и инспекторы ГИДД быстро установили личность и задержали лжеполицейского. Им оказался 37-летний безработный житель Волгограда. Задержанный сознался в содеянном. Он пояснил, что планировал часть икры подарить знакомым на Новый год, а остальное съесть. 
В настоящее время полицейские выясняют причастность задержанного к аналогичным фактам мошенничества.

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