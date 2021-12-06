Артем Куликов стал главным тренером волгоградского «Ротора»

Спорт 06.12.2021 13:54
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06.12.2021 13:54
Артем Куликов назначен главным тренером футбольного клуба «Ротор». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в СК «Ротор». Он приступит к работе с командой в январе, когда футболисты выйдут из отпуска.
Сенсации в назначении нового главного тренера не случилось. О том, что Артем Куликов возглавит тренерский штаб команды, сообщали многочисленные инсайдеры. Однако руководство клуба не комментировало эту информацию до подписания контракта.
Справка: Артёму Куликову 41 год, он родился в Астрахани.
Карьеру игрока начинал в астраханском «Волгаре». Затем выступал за ЦСКА-2, «Волгарь-Газпром», «Орёл», «КАМАЗ», «Волгу» и «Краснодар».
Работал главным тренером в «Энергии», «Олимпии», МИТОСе и «Зените» из Пензы. С 2019 года трудился в Академии ФК «Краснодар», был тренером молодёжной команды.
С 2019 по 2021 годы был главным тренером команды «Краснодар-2». Последним местом работы Куликова был «Велес» - частный футбольный клуб из Москвы.
Фото официального сайта СК "Ротор".
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