В Волгоградской области 601 человек заразился СПИДом в 2021 году





День борьбы со СПИДом отмечают сегодня во всем мире. Проблема эта актуальна и для нашего региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в 2021 году 86% новых случаев заражения зарегистрированы у людей в возрасте старше 30 лет. С каждым годом среди инфицированных все больше становится людей, которые ранее не входили в группы высокого риска. Если раньше основным путем передачи ВИЧ являлся парентеральный (через кровь), то сейчас преобладает половой.

Более половины (67,3%) впервые выявленных в 2021 году ВИЧ-инфицированных жителей области заразились при незащищенных половых контактах.

На сегодняшний день на территории области проживает 10863 ВИЧ-позитивных. За десять месяцев этого года был зарегистрирован 601 новый случай заражения – это несколько меньше, чем в прошлом году.

При этом заболеваемость ВИЧ-инфекцией на нашей территории в 2021 году на 30% ниже, чем в среднем по России. Заметные успехи есть и в лечении ВИЧ-инфицированных пациентов: сегодня 8815 ВИЧ-инфицированных получают антиретровирусную терапию, то есть абсолютно все 100% нуждающихся в ней.

В рамках акции, приуроченной ко Дню борьбы со СПИДом, и после нее все желающие могут бесплатно сделать тест на ВИЧ в государственных учреждениях здравоохранения Волгограда и Волгоградской области. Выявление ВИЧ-инфекции на ранних стадиях позволяет человеку вовремя начать лечение и сохранить активный и полноценный образ жизни.

Роспотребнадзором организована «Горячая линия» по проблеме ВИЧ-инфекции в г. Волгоград по телефону: 8(8442)-24-36-43, через Единый Консультационный центр Роспотребнадзора, работающий в круглосуточном режиме и принимающий одновременно до 100 звонков (телефон «ЕКЦ»: 8 800 555 49 43), в ГБУЗ «ВОЦПБ СПИД и ИЗ» (тел: (8-8442) -72-38-45)

Справка. По статистике ЮНЭЙДС на 2020 год в мире было, в среднем, 37,7 млн человек с ВИЧ, хотя по некоторым оценкам их количество достигает 45,1 млн человек. В России только официально зарегистрированных больных на первое полугодие 2021 года было больше полутора миллионов человек из них почти 400 тысяч человек умерли.



