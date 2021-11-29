Самолет Су-27 пострадал от вандалов в Волгограде

Происшествия 29.11.2021 14:28
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29.11.2021 14:28
Злоумышленники повредили самолет Су-27, который с 2019 года стоит в парке героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в мэрии, повреждение конструктивного элемента в хвостовой части самолета сегодня зафиксировали специалисты МБУ "ЖКХ Дзержинского района" в ходе обслуживания территории. Материалы по факту вандализма будут направлены в районный отдел полиции.
По информации администрации Дзержинского района, восстановительные мероприятия будут завершены в ближайшее время.
В администрации Волгограда констатируют, что, к сожалению, данный случай - не единственный факт вандализма, который за последние несколько месяцев зафиксирован в Дзержинском районе. Так, в начале ноября на обновленной прогулочной зоне проспекта им. Жукова был поврежден светящийся арт-объект "Цветок". Незадолго до завершения реконструкции той же территории вандалы украли девять молодых кустарников бирючины и кизильника.
Фото: администрации Волгограда
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