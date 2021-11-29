Экс-прокурора прочат на должность гендиректора волгоградского «Ротора»





Кадровые перестановки грядут в руководстве волгоградского «Ротора». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал «Лучшая лига мира», на должность гендиректора «Ротора» прочат Михаила Шабунина, экс-прокурора Волгограда, который ныне трудится в должности заместителя руководителя аппарата губернатора Волгоградской области.

Ранее, напомним, сообщалось со ссылкой на инсайдеров о возможном увольнении гендиректора «Ротора» Андрея Рекечинского и спортивного директора Эдуарда Панасюка. Между тем, по некоторым данным, дело может ограничиться только отставкой Панасюка.

Напомним, волгоградский «Ротор» закончил первую серию матчей в ФНЛ на 17-ом месте, оказавшись в зоне вылета. Провальная игра команды, которую содержит бюджет области, сопровождается сменой тренеров и вызывает массу претензий болельщиков.



