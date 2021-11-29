Спорт

Экс-прокурора прочат на должность гендиректора волгоградского «Ротора»

Спорт 29.11.2021 09:00
0
29.11.2021 09:00


Кадровые перестановки грядут в руководстве волгоградского «Ротора». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал «Лучшая лига мира», на должность гендиректора «Ротора» прочат Михаила Шабунина, экс-прокурора Волгограда, который ныне трудится в должности заместителя руководителя аппарата губернатора Волгоградской области. 
Ранее, напомним, сообщалось со ссылкой на инсайдеров о возможном увольнении гендиректора «Ротора» Андрея Рекечинского и спортивного директора Эдуарда Панасюка. Между тем, по некоторым данным, дело может ограничиться только отставкой Панасюка.
Напомним, волгоградский «Ротор» закончил первую серию матчей в ФНЛ на 17-ом месте, оказавшись в зоне вылета. Провальная игра команды, которую содержит бюджет области, сопровождается сменой тренеров и вызывает массу претензий болельщиков. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Спорт
29.11.2021 14:50
Спорт 29.11.2021 14:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.11.2021 16:09
Спорт 27.11.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.11.2021 17:50
Спорт 22.11.2021 17:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.11.2021 20:20
Спорт 21.11.2021 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2021 19:24
Спорт 18.11.2021 19:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2021 15:37
Спорт 18.11.2021 15:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2021 11:11
Спорт 18.11.2021 11:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2021 18:04
Спорт 17.11.2021 18:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.11.2021 16:05
Спорт 13.11.2021 16:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2021 11:45
Спорт 08.11.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.11.2021 09:05
Спорт 06.11.2021 09:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2021 19:48
Спорт 02.11.2021 19:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2021 16:09
Спорт 31.10.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.10.2021 19:45
Спорт 27.10.2021 19:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.10.2021 18:01
Спорт 23.10.2021 18:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:53
Посетителю кафе в Волгограде разбили головуСмотреть фотографии
15:10
Каждый четвертый школьник в России подрабатываетСмотреть фотографии
14:50
Спортивный директор волгоградского «Ротора» Панасюк покинул свой постСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде фитнес-тренера приговорили за наркотики к 7,5 годам колонииСмотреть фотографии
14:28
Самолет Су-27 пострадал от вандалов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
Волгоградцы считают, что благодаря мессенджерам изменилась культура общенияСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде бизнесменов оштрафовали за мимикрирующую под мусорный полигон свалкуСмотреть фотографии
12:30
Волгоградцев ждут новые ограничения из-за штамма «омикрон»Смотреть фотографии
12:21
Бетономешалка перевернулась из-за отказа тормозов в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
Жителя Волгограда осудили за пьяную драку с полицейскимиСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области похоронили еще 35 жертв коронавирусаСмотреть фотографии
12:05
Пассажир автобуса «Москва-Волгоград» провозил зелье в кейсе из-под наушниковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
Волгоградцам насчитали по 235 тысяч рублей долга по кредитамСмотреть фотографии
11:54
Оглашен приговор по делу о гибели волгоградки от взрыва газа в квартиреСмотреть фотографии
11:37
«Росгосстрах» вошёл в число лучших работодателей РоссииСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде жесткое ДТП с наездом на пешехода попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Водитель скрылся после смертельного наезда на инвалида под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:16
Скончалась старейший преподаватель Волгоградского медуниверситетаСмотреть фотографии
09:49
Фермер обнаружил в поле под Волгоградом россыпь гранат и снарядовСмотреть фотографии
09:00
Экс-прокурора прочат на должность гендиректора волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
08:55
Какие достопримечательности посмотреть на ВалаамеСмотреть фотографии
19:38
Волгоградцев оштрафовали после обращения к президенту против введения QR-кодовСмотреть фотографии
19:08
Суд в Волгограде отказал в праве собственности на приговоренные к сносу гаражиСмотреть фотографии
18:07
В Волгоградской области проведут проверку после жалоб сельских учителей на «рабский» трудСмотреть фотографии
17:46
Молодой водитель легковушки сбил пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:42
Волгоградский облздрав нашел позитив в суточной статистике по коронавирусуСмотреть фотографии
15:10
«Я сама себя переборола»: история многодетной волжанки, воспитавшей мультипликатора с ДЦПСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде историческое место у Волги с командным пунктом возьмут под охрануСмотреть фотографии
12:09
Волгоградская область переместилась в «красную» зону по COVIDСмотреть фотографии
11:25
Под Волгоградом соседи подрались из-за вкопанной в землю автопокрышкиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 