В Волгограде определили поставщика новых мусорных контейнеров





1262 контейнера для сбора сухих и смешанных отходов установят в жилом многоквартирном секторе пяти районов Волгограда. Теперь рядом с уже хорошо знакомыми зелеными емкостями для сбора мусоров появятся синие.



Муниципальный контракт на поставку контейнеров для сбора сухих и смешанных отходов подписан на официальной площадке закупок между администрацией Волгограда и ООО «Волгоградский композитный завод». Согласно документу, установка контейнеров в Центральном, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах планируется в начале 2022 года, сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды.



Напомним, Минприроды РФ утвердило заявку региона на предоставление федеральной субсидии. Волгоградская область оказалась в числе 46 субъектов РФ, которым такая поддержка оказана в текущем году.

