В Волгограде определили поставщика новых мусорных контейнеров

Экология 23.11.2021 21:17
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23.11.2021 21:17
1262 контейнера для сбора сухих и смешанных отходов установят в жилом многоквартирном секторе пяти районов Волгограда. Теперь рядом с уже хорошо знакомыми зелеными емкостями для сбора мусоров появятся синие.
Муниципальный контракт на поставку контейнеров для сбора сухих и смешанных отходов подписан на официальной площадке закупок между администрацией Волгограда и ООО «Волгоградский композитный завод». Согласно документу, установка контейнеров в Центральном, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах планируется в начале 2022 года, сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды.
Напомним, Минприроды РФ утвердило заявку региона на предоставление федеральной субсидии. Волгоградская область оказалась в числе 46 субъектов РФ, которым такая поддержка оказана в текущем году.
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