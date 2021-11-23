Расследования 23.11.2021 14:46
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23.11.2021 14:46
Четверо жительниц Волгограда и Волжского предстанут перед судом по административным делам, которые возбуждены в отношении них после скандального визита в здание территориального управления Роспотребнадзора, сообщает ИА "Высота 102".
По данным информагентства, сотрудники правоохранительных органов установили личности всех активисток, устроивших перформанс в Роспотребнадзоре, попавший в топы федеральных СМИ. Всего установлены 4 женщины, в отношении которых возбуждено в общей сложности 12 административных материалов. В частности, им вменяют статью 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Она предусматривает административный штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Административные материалы также возбуждены по ст. 20.17 КоАП РФ (Нарушение пропускного режима охраняемого объекта). За это нарушение штраф составляет до 5 тысяч рублей.
Установлено, что две из четырех активисток уже проводили аналогичную акцию в начале октября текущего года в здании Роспотребнадзора. Одна из женщин уже была привлечена к административной ответственности в виде ареста на 4 суток.
Материалы в ближайшее время рассмотрят в судах Волгограда.
Напомним, группа жительниц 19 ноября неожиданно нагрянула в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и потребовала у руководителя управления и других сотрудников предъявить паспорта и QR-коды. Позже видео своего визита волгоградки опубликовали на YouTube - канале. На записи видно, как женщины ходят по кабинетам, проверяют соблюдение масочного режима, а также требуют от сотрудников Роспотребнадзора предъявить им паспорта и QR-коды о перенесенной болезни или вакцинации от коронавируса.
Территориальное управление Роспотребнадзора прокомментировало этот инцидент только через два дня. Данные действия в отношении сотрудников они назвали провокационными и отметили, что инцидент не повлиял на работу управления, деятельность осуществлялась в штатном режиме.
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