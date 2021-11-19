Происшествия

«Вы же всех кошмарите»: волгоградские противники QR-кодов сняли видео «захвата» Роспотребнадзора

Происшествия 19.11.2021 15:38
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19.11.2021 15:38



Группа жительниц Волгограда сегодня неожиданно нагрянула в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное в сети видео ютуб-канала "Все в наших руках", которое сняли сами женщины, волгоградки сначала пришли в кабинет руководителя управления Роспотребнадзора Ольги Зубаревой, от которой они потребовали предъявить ее QR-код, паспорт, а также приказ о ее назначении на том основании, что сотрудники ведомства требуют того же от других граждан. Однако руководитель управления отказалась это делать и покинула кабинет. Но это не остановило женщин, которые пошли по коридорам здания, заглядывая в рабочие кабинеты. Волгоградки требовали предъявления кодов и паспортов от других сотрудников, ссылаясь на то, что этим занимается Роспотребнадзор в нарушение Конституции РФ. Возмущенные работники управления отвечали отказом, заявляя, что у женщин нет на это права. «Но вы же кошмарите предпринимателей, штрафы по 300 тысяч, вот мы и пришли проверить, есть ли у вас прививки», - парировали женщины. 

Некоторых сотрудников эмоциональные «проверяющие» застали в буквальном смысле слова врасплох, сняв на камеру, как те быстро одевают маски при появлении незнакомых людей. После «шухера», устроенного волгоградками, которые называли себя «народным контролем», они покинули здание Роспотребнадзора, после чего сюда приехали сотрудники полиции.
В ГУ МВД по Волгоградской области не стали комментировать данный инцидент. В управлении Роспотребнадзора также отказались общаться на данную тему, предложив отправить редакционный запрос. 
Между тем, пользователи интернета после публикации видео визита в управление Роспотребнадзора уже бурно обсуждают произошедшее и выражают поддержку инициаторам этой акции. 

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