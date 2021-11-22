Роспотребнадзор в Волгограде посчитал провокацией вторжение противников QR-кодов





Сегодня управление Роспотребнадзора по Волгоградской области официально прокомментировало ситуацию, которая два дня назад широко обсуждалась в региональных и федеральных СМИ. Тогда группа жительниц неожиданно нагрянула в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и потребовала у руководителя управления и других сотрудников предъявить паспорта и QR-коды. Позже видео своего визита волгоградки опубликовали на YouTube - канале. На записи видно, как женщины ходят по кабинетам, проверяют соблюдение масочного режима, а также требуют от сотрудников Роспотребнадзора предъявить им паспорта и QR-коды о перенесенной болезни или вакцинации от коронавируса.





В территориальном управлении Роспотребнадзора данные действия в отношении сотрудников назвали провокационными и отметили, что инцидент не повлиял на работу, а деятельность управления осуществлялась в штатном режиме. В то же время ведомство отмечает, что всегда готово к открытому и полноценному диалогу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

"В целях профилактики новой коронавирусной инфекции для граждан работает горячая линия для получения информации по противоэпидемическим мероприятиям, включая получение результатов тестирования, поступающие обращения граждан оперативно рассматриваются. На сайте Управления публикуется актуальная информация о эпидемиологической обстановке по COVID-19, гриппу и ОРВИ мерах профилактики", - говорится в сообщении. Также отмечается, что введенные ограничительные мероприятия и активно проводимые управлением противоэпидемические мероприятия позволили снизить темпы распространения новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области.

"При этом главным и эффективным профилактическим мероприятием является вакцинация, позволяющая сохранить здоровье и жизни граждан. Достижение коллективного иммунитета позволит отменить ограничительные мероприятия", - заключили в ведомстве.

Напомним, что женщины, которые называли себя "народным контролем", покинули здание Роспотребнадзора до приезда сотрудников полиции и Росгвардии. В правоохранительных органах это происшествие комментировать не стали.



