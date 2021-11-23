



Сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, ударившего топором по голове пенсионера в Новониколаевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, у пострадавшего диагностировали рубленую рану головы.

Ночью 20 ноября из хутора в больницу был госпитализирован 60-летний житель Владимирской области с серьезной травмой головы, о чем медики незамедлительно сообщили в полицию. По подозрению в совершенном преступлении полицейские задержали 31-летнего неработающего местного жителя.

Выяснилось, что в ходе застолья между мужчинами произошла ссора. Подозреваемый взял топор и ударил пенсионера по голове. Мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело.







