Здравоохранение

В Волгограде врачи спасли жизнь 13-летнему подростку с редкой болезнью

Здравоохранение 21.11.2021 12:41
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21.11.2021 12:41


Жизнь 13-летнего подростка с редким заболеванием спасли волгоградские врачи. Подробности этой истории со счастливым концом рассказали ИА «Высота 102» в облкомздраве. Проблемы со здоровьем у мальчика были выявлены после  проведения в школе туберкулиновой пробы Манту, после чего мальчика  направили на консультацию к фтизиатру. На приеме у врача при проведении рентгена  и КТ-исследования у подростка  обнаружили кисту легкого. Эхинококкоз легких - это форма антропозоонозной инфекции, вызываемой личинкой цепня эхинококка и приводящей к специфическому кистозному поражению легочной ткани. Встал вопрос об оперативном лечении заболевания.
Операцию провели Дмитрий Андреев – заведующий кафедрой детской хирургии ВолгГМУ и детский хирург клинической больницы скорой медицинской помощи № 7 Октай Дамиров. В ходе 1,5 часовой операции киста размером 7*6*7 сантиметров была удалена. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.
Отметим, что эхинококкоз редкое, но единичное заболевание. В медучреждения с таким заболеванием поступают в среднем 2-3 ребенка в год.
Справка: Эхинококкоз легких – наиболее опасный гельминтоз, развивающийся при заражении яйцами ленточного глиста – эхинококка. Это заболевание может сопровождать также поражение печени, сердца, головного мозга и других внутренних органов.  Человек заражается яйцами эхинококка, выделяющимися с калом больных животных, также при контакте с шерстью, при дойке, стрижке овец, выделке шкур. Заразиться можно и через ротовую полость - при употреблении немытых зараженных овощей, зелени, некипяченой воды.



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