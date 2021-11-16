Здравоохранение 16.11.2021 15:47
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16.11.2021 15:47
Вакцины «Спутник Лайт» в регионе осталось мало. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. «У нас был селектор с Минздравом, пообещали, что на этой неделе поставят нам партию вакцины», - пояснил Николай Алимов.
Ранее на нехватку этой вакцины неоднократно жаловались волгоградцы, которые планировали ревакцинироваться именно «Спутником Лайтом». Однако в облкомздраве заверяют, что повторную вакцинацию можно сделать любыми видами зарегистрированных в России вакцин.
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