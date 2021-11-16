



Вакцины «Спутник Лайт» в регионе осталось мало. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. «У нас был селектор с Минздравом, пообещали, что на этой неделе поставят нам партию вакцины», - пояснил Николай Алимов.

Ранее на нехватку этой вакцины неоднократно жаловались волгоградцы, которые планировали ревакцинироваться именно «Спутником Лайтом». Однако в облкомздраве заверяют, что повторную вакцинацию можно сделать любыми видами зарегистрированных в России вакцин.



