Суд в Волгограде взыскал 21,5 млн рублей с коммерсанта за провальную стройку детсада





К субсидиарной ответственности по долгам ООО «ПроектСтрой ХХI век» привлечен генеральный директор Дмитрий Едигаров, который заключил контракт на строительство детсада в Михайловке и не построил его. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда Волгограда, с Едигарова взыскано 21,5 миллиона рублей в пользу администрации городского округа город Михайловка.

Материальный ущерб с подрядчика предъявили власти Михайловки, которые заключили еще в декабре 2013 года с ООО «ПроектСтрой XXI век» контракт на строительство детского сада на 100 мест. Однако работы на сумму более 21,5 миллиона рублей так и не были выполнены. На процессе по взысканию ущерба коммерсант возражал против иска, указывая, что он является физическим лицом и не может отвечать за долги ООО «ПроектСтрой XXI век». Однако суд посчитал, что исковые требования администрации подлежат удовлетворению. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, что в отношении Едигарова в сентябре 2015 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве . Тогда сообщалось, что с февраля 2014 года руководитель коммерческой организации получил из казны порядка 21,5 миллиона рублей, которые, как считало следствие, он присвоил. Всего на счет организации было перечислено 38 миллионов рублей, но в оговоренное время подрядчик не сдал работу, и власти расторгли контракт в одностороннем порядке. Объект был готов лишь на 40%.

Тогда сообщалось, что умысел на хищение возник у осужденного после получения аванса по муниципальному контракту. Однако апелляционная инстанция посчитала, что данный вывод не подтвержден доказательствами. А поскольку фактически способом совершения преступления явились не обман и злоупотребление доверием работников администрации Михайловки и не растрата вверенных Едигарову денег, а использование своих полномочий, то суд апелляционной инстанции переквалифицировал его действия.







