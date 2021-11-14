Суд в Волгограде взыскал 21,5 млн рублей с коммерсанта за провальную стройку детсада

Расследования 14.11.2021 18:15
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14.11.2021 18:15
К субсидиарной ответственности по долгам ООО «ПроектСтрой ХХI век» привлечен генеральный директор Дмитрий Едигаров, который заключил контракт на строительство детсада в Михайловке и не построил его. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда Волгограда, с Едигарова взыскано 21,5 миллиона рублей в пользу администрации городского округа город Михайловка.
Материальный ущерб с подрядчика предъявили власти Михайловки, которые заключили еще в декабре 2013 года с ООО «ПроектСтрой XXI век» контракт на строительство детского сада на 100 мест. Однако работы на сумму более 21,5 миллиона рублей так и не были выполнены. На процессе по взысканию ущерба коммерсант возражал против иска, указывая, что он является физическим лицом и не может отвечать за долги ООО «ПроектСтрой XXI век». Однако суд посчитал, что исковые требования администрации подлежат удовлетворению. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Напомним, что в отношении Едигарова в сентябре 2015 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Тогда сообщалось, что с февраля 2014 года руководитель коммерческой организации получил из казны порядка 21,5 миллиона рублей, которые, как считало следствие, он присвоил. Всего на счет организации было перечислено 38 миллионов рублей, но в оговоренное время подрядчик не сдал работу, и власти расторгли контракт в одностороннем порядке. Объект был готов лишь на 40%.
Едигарова признали виновным в мошенничестве, но в апелляционной инстанции в марте 2017 года было принято решение о переквалификации уголовного дела со ст. 159 на ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Вместо 7 лет в колонии и 500 тысяч рублей штрафа за мошенничество при строительстве детсада в Михайловке Дмитрию Едигарову назначили 1 год условно.
Тогда сообщалось, что умысел на хищение возник у осужденного после получения аванса по муниципальному контракту. Однако апелляционная инстанция посчитала, что данный вывод не подтвержден доказательствами. А поскольку фактически способом совершения преступления явились не обман и злоупотребление доверием работников администрации Михайловки и не растрата вверенных Едигарову денег, а использование своих полномочий, то суд апелляционной инстанции переквалифицировал его действия.
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