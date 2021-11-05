



Девятилетняя Соня на цыпочках подошла к маме, опустила глаза и тихо прошептала: «Давай заведем собаку». «Не лучшая идея в условиях двухкомнатной квартиры», – подумала волжанка Жанна Алятина. Но чтобы не расстраивать дочь, предложила собрать старые газеты и отвезти их в пункт приема макулатуры, а на вырученные деньги купить корм для приюта бездомных животных. Именно так около года назад в городе Волжском родился волонтерский проект «Сдай бумагу – накорми собаку».

Прошлой осенью в приют «Островок надежды» Алятины приехали вчетвером. Кураторы питомника провели для Софии и ее младшей сестры Нины экскурсию, познакомили с обитателями питомника – 160 собаками и щенками. За раз девочки даже не успели уделить всем внимание – перегладили только половину. Особенно в душу запала овчарка по кличке Ирма – старенькая, подслеповатая, без шансов обрести семью. Она сразу пошла к детям, разрешила себя обнять, а они решили, что обязательно будут к ней приезжать, но не просто навещать любимицу, а помогать всему приюту на регулярной основе.





Алятины стали раздельно собирать бумагу, стекло и пластик, изучили адреса пунктов приема вторсырья и создали в соцсетях группу под названием «Сдай бумагу – накорми собаку». «Появились семейные традиции. Как только заканчивается молоко, младшая дочь бежит, моет бутылочку из-под него и складывает в отдельный пакетик», – рассказала Жанна.

В стремлении помогать животным Софью поддержали одноклассники и классный руководитель. Они приносили бумагу, которую семья Алятиных складывала в гараже, а на выходных Жанна с мужем перебирали горы макулатуры и отвозили в пункты сбора. Потом подтянулись детские сады и другие организации. Сегодня волонтерский проект объединяет уже почти 200 человек и 10 организаций.

«Интересную идею предложили волонтеры из сообщества «Экосплав34». Ребята занимаются уборкой водоемов после посещения их туристами. Регулярно они выгребают из ериков Волго-Ахтубинской поймы горы мусора, – поделилась Жанна Алятина. – Они приглашают нас, мы сортируем и забираем то, что нам нужно, на переработку. Иногда люди нам пишут, просят забрать бумагу из дома, и мы приезжаем к ним. А порой волжане и волгоградцы сами сдают отходы, а деньги перечисляют нам или сразу в приют».





Один сбор средств в среднем длится около месяца, за это время удается накопить около 12 тысяч рублей. На вырученные деньги Жанна покупает сухой корм, и вместе Алятины едут в собачий приют. «У меня нет водительских прав, поэтому нас всегда возит наш папа. Вместе собираем, вместе сортируем, вместе отвозим, вместе воспитываем в детях чувство доброты и ответственности. Не словами, а поступками», – подчеркнула неравнодушная волжанка.

Первой в приюте Алятиных встречает Ирма. Конечно, сухой корм не входит в ее основной рацион – для этого кураторы закупают кашу и мясо. Корм же, скорее, используют как лакомство. «Это уже тоже часть ритуала. Приезжаем, обнимаем Ирму, потом идем дальше», – рассказала семья.

Сегодня Алятины помогают только одному приюту, больше физически невозможно. Но Жанна – инженер по профессии и мечтает в будущем автоматизировать процесс сбора и транспортировки вторсырья, чтобы он занимал меньше времени и приносил больше средств. Тогда можно будет подумать и о помощи другим питомникам. «К нам часто обращаются за помощью, но пока мы можем посодействовать только одному приюту, остальных консультируем: что можно собирать, как нужно собирать, куда можно сдать? Всю эту информацию пишем и на своей страничке в соцсетях», – добавила активистка.

Сегодня перед Жанной стоит еще одна важная задача – сделать так, чтобы как можно больше людей обратили внимание на проблему раздельного сбора мусора. Она считает, что чем больше людей будут не только убирать за собой, но грамотно перерабатывать отходы, тем чище и красивее будет наша Земля, тем уютнее будет на ней и людям, и животным. Необходимость раздельного сбора мусора продвигается и на уровне исполнительной власти. В следующем году ряд районов в Волгограде перейдет на дуальный сбор отходов : пищевые отдельно от неорганического мусора. Планируется, что в 2024 году вся Волгоградская область перейдет на такую схему обращения с ТБО.

Фото: Juric.P, ru.depositphotos.com; фотоархив семьи Алятиных.