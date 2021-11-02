Переход на дуальный сбор мусора в Волгограде обойдется бюджету в 17 млн рублей

Экология 02.11.2021 15:46
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02.11.2021 15:46
Администрация Волгограда закупит 1262 контейнера за 17,1 млн рублей для внедрения системы раздельного сбора ТБО в 2022 году. Закупка почти полностью финансируется из федерального бюджета. Мэрия направит всего 34 тысячи рублей, еще 309 тысяч рублей выделены из бюджета Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документацию электронного аукциона.
Ёмкости для дуального сбора отходов будут установлены во дворах многоквартирных домов в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном и Ворошиловском, уточнили в администрации Волгограда. В синие контейнеры жителям будет необходимо складывать пластик, бумагу, металл и другие неорганический мусор. Региональный оператор будет свозить его на сортировочную станцию для последующей переработки. Зеленые контейнеры будут предназначены для пищевых отходов, которые подлежат компостированию или захоронению. Подобная схема уже внедрена в общественных местах Волгограда и нескольких дворах жилых домов в центре города.
Подрядчик должен поставить ёмкости не позднее 20 декабря текущего года, после чего их установят во дворах. Количество контейнеров рассчитано в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами, отметили в пресс-службе мэрии. К концу 2024 года двухконтейнерная система сбора ТБО должна быть внедрена на всей территории Волгоградской области в рамках нацпроекта «Экология».
Фото: stockasso, ru.depositphotos.com.
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