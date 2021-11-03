Расследования

Под Волгоградом фельдшер и медсестра за деньги «привили» от ковида 90 человек

Расследования 03.11.2021 11:09
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03.11.2021 11:09


Полиция раскрыла преступную схему продажи липовых справок о вакцинации от коронавируса, организованную 51-летней медсестрой Михайловской ЦРБ и 28-летней заведующей ФАП в одном из хуторов района. В отношении медработниц возбуждено уголовное дело о подделке документов с последующей продажей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По данным следствия, местные и иногородние жители за получением поддельных справок обращались к медсестре ЦРБ. Она направляла документы граждан в фельдшерско-акушерский пункт в один из хуторов Михайловского района, где заведующая якобы ставила им прививки. В результате граждане получали сертификаты о вакцинации без введения препарат. Следователи считают, что таким образом поддельные QR-коды получили около 90 человек, точное их число будет установлено в ходе расследования.
Одна из подозреваемых созналась в содеянном. В ходе расследования полицейские также дадут правовую оценку покупателям поддельных сертификатов. Если следователи установят, что они воспользовались липовыми документами, их также привлекут к ответственности.

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