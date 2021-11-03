Волгоградка с поддельным решением суда провернула земельную аферу в Сочи





До 10 лет лишения свободы грозит 48-летней жительнице Волгограда за незаконное получение в собственность земли в Адлерском районе города Сочи. В ближайшее время волгоградка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, женщина совместно с неустановленным полицией лицом изготовила подложные документы и определение Адлерского районного суда. С этими бумагами она оформила право собственности на муниципальный участок площадью 2814 квадратных метров. Однако полиция разоблачила обман. Сумму нанесенного волгоградкой ущерба правоохранители и чиновники оценили в 40 миллионов рублей.

На период предварительного следствия женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.