Волгоградская область попала в число регионов с минимальной массой накопленного бытового мусора на душу городского населения в 2020 году. За предыдущий год на каждого жителя региона в среднем пришлось всего 264,7 килограмма ТКО, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети ФинЭкспертиза.

Такой объем почти в три раза меньше, чем оставил после себя среднестатистический житель Московской области. В Сахалинской области и люди и вовсе накопили в 4,5 раза больше отходов, чем волгоградцы. В список регионов, где жители оставили после себя меньше всего мусора, помимо Волгоградской области вошли также Чеченская Республика, Марий Эл, Чувашия, Челябинская, Новосибирская и Орловская области, Пермский край, Удмуртия и Ненецкий автономный округ.