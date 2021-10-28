Экология 28.10.2021 19:02
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28.10.2021 19:02
Волгоградская область попала в число регионов с минимальной массой накопленного бытового мусора на душу городского населения в 2020 году. За предыдущий год на каждого жителя региона в среднем пришлось всего 264,7 килограмма ТКО, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети ФинЭкспертиза.
Такой объем почти в три раза меньше, чем оставил после себя среднестатистический житель Московской области. В Сахалинской области и люди и вовсе накопили в 4,5 раза больше отходов, чем волгоградцы. В список регионов, где жители оставили после себя меньше всего мусора, помимо Волгоградской области вошли также Чеченская Республика, Марий Эл, Чувашия, Челябинская, Новосибирская и Орловская области, Пермский край, Удмуртия и Ненецкий автономный округ.
В аудиторско-консалтинговой сети объем накопления бытового мусора связывают не только с численностью населения, но и с уровнем доходов и расходов жителей. «Чем обеспеченнее местное население, тем больше его траты, и чем выше занятость, тем, как правило, больше ТКО образуется на конкретной территории», - пояснили эксперты. Вместе с тем в исследовании подчеркнули важность того, чтобы рост доходов населения не сопровождался линейным увеличением общей массы отходов, ведь переработать весь объем не удается даже странам с развитой мусорной отраслью. «Разумное сокращение ненужного потребителю пластика может существенно снизить производство мусора в городах без ущерба для потребительских качеств товаров», - отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
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