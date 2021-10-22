Телефонные аферисты из Волгограда обокрали 13 фитнес-клубов

Расследования 22.10.2021 11:38
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22.10.2021 11:38
По подозрению в телефонном мошенничестве задержаны двое жителей Волгоградской области, которым предположительно удалось обокрасть 13 фитнес-клубов. Задержанные взяты под стражу, у них изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, сообщили в пресс-центре МВД России.
По данным следствия, один из аферистов обзванивал сотрудников фитнес-центров по всей России, представлялся их руководителем и требовал передать через курьера всю наличность из кассы клуба. Курьеры забирали деньги и переводили их на указанные злоумышленником счета. Второй подозреваемый обналичивал деньги и делил их с криминальным напарником. Полиция считает, что сообщники таким образом обманули сотрудников 13-ти фитнес-клубов в Омской, Архангельской, Вологодской, Иркутской областях, Республике Чувашия, ХМАО–Югре и Красноярском крае.
«Оба подозреваемых были задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Краснооктябрьском районе Волгограда сразу после того, как в очередной раз реализовав свою криминальную схему, получили деньги из фитнес-клуба. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ», – прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото, видео: пресс-центр МВД России.
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