Расследования

Волгоградец «воскрес» через суд после возвращения с заработков

Расследования 21.10.2021 11:54
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21.10.2021 11:54


Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес решение об аннулировании записи в отделе ЗАГС о смерти волгоградца, которого «похоронили» в его отсутствие. Пока мужчина был на заработках в Ростовской области, его сестра заявила о его исчезновении и в морге опознала якобы своего брата, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
В июне 2021 года волгоградец отправился на подработку в Ростов-на-Дону. После того, как он несколько дней не появлялся дома в Волгограде, его сестра написала заявление в полицию. Ей сообщили, что возле школы в Тракторозаводском районе был обнаружен труп неизвестного мужчины. Посмотрев фотографии в районном следственном отделе СУ СКР, она сообщила, что это ее пропавший брат. В морге она подтвердила свои слова, после чего в отделе ЗАГС Тракторозаводского района была составлена актовая запись о смерти от 30 июня.
В июле живой, здоровый и подзаработавший денег брат волгоградки вернулся домой, и 31 июля женщина обратилась к следователям с заявлением, что ошибочно опознала в трупе своего родственника. Следователям пришлось вновь устанавливать личность уже похороненного мужчины, им оказался житель Краснодарского края. Волгоградец же обратился в суд с иском о собственном «воскрешении».
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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