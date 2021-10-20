Здравоохранение 20.10.2021 13:58
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20.10.2021 13:58
Комитет здравоохранения Волгоградской области ожидает поставку очередной крупной партии вакцины от гриппа по направленной ранее заявке. В настоящее время в прививочных пунктах региона находятся около 20 тысяч доз препарата, сообщили в облздраве.
После поставки вакцины ее распределят по медицинским учреждениям, которые к тому моменту полностью израсходуют запас. В комитете отметили, что вакцинация от гриппа проходит опережающими темпами. За последние два месяца прививку получили свыше 600 тысяч жителей Волгоградской области.
Параллельно продолжается прививочная кампания от коронавируса. Напомним, сегодня главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева расширила перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. В него вошли сотрудники промышленных предприятий, сельского хозяйства, военнослужащие и другие категории населения.
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