



Комитет здравоохранения Волгоградской области ожидает поставку очередной крупной партии вакцины от гриппа по направленной ранее заявке. В настоящее время в прививочных пунктах региона находятся около 20 тысяч доз препарата, сообщили в облздраве.

После поставки вакцины ее распределят по медицинским учреждениям, которые к тому моменту полностью израсходуют запас. В комитете отметили, что вакцинация от гриппа проходит опережающими темпами. За последние два месяца прививку получили свыше 600 тысяч жителей Волгоградской области.