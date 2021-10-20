



Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева внесла изменения в постановление об обязательной вакцинации от 27 июля 2021 года , дополнив список сфер, работники которых должны привиться от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление об изменениях, под нововведения попали в том числе работники промышленных предприятий и сельского хозяйства.

По данным информагентства, эти категории населения подлежат обязательной вакцинации еще в трех десятках регионов России, где промышленность и АПК лежат в основе экономики субъекта и остановка этих предприятий недопустима.

В расширенный перечень управления Роспотребнадзора по Волгоградской области также попали сотрудники, которые предоставляют:

- услуги сотовой связи;

- услуги отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;

- услуги по организации массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- юридические, консультационные, типографские услуги;

- услуги в сфере страхования;

- услуги аптек и ветеринарных организаций;

- клининговые услуги, услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- ритуальные услуги;

- услуги охранных предприятий.

Главный санитарный врач региона также ввела обязательную вакцинацию для жителей в возрасте 60 лет и старше, вахтовиков, волонтеров, военнослужащих и подлежащих призыву на военную службу. Привиться от коронавируса должны работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, строительства и проектирования, перерабатывающей промышленности, а также люди, проживающие в организациях социального обслуживания.

Руководители организаций, компаний и индивидуальные предприниматели должны организовать вакцинацию первым компонентом до 15 ноября, вторым компонентом – до 10 декабря 2021 года.

Необходимость расширения перечня лиц, подлежащих обязательной вакцинации в Волгоградской области, в постановлении объясняется осложнением ситуации с распространением коронавируса. В частности, Зубарева отметила значительный рост числа заболевших на 40 и 41 неделе 2021 года, увеличение объемов госпитализации и превышение недельного эпидпорога по ОРВИ на 17%.