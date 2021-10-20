Общество 20.10.2021 09:21
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20.10.2021 09:21
Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева внесла изменения в постановление об обязательной вакцинации от 27 июля 2021 года, дополнив список сфер, работники которых должны привиться от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление об изменениях, под нововведения попали в том числе работники промышленных предприятий и сельского хозяйства.
По данным информагентства, эти категории населения подлежат обязательной вакцинации еще в трех десятках регионов России, где промышленность и АПК лежат в основе экономики субъекта и остановка этих предприятий недопустима.
В расширенный перечень управления Роспотребнадзора по Волгоградской области также попали сотрудники, которые предоставляют:
- услуги сотовой связи;
- услуги отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;
- услуги по организации массовых физкультурных, спортивных мероприятий;
- юридические, консультационные, типографские услуги;
- услуги в сфере страхования;
- услуги аптек и ветеринарных организаций;
- клининговые услуги, услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
- ритуальные услуги;
- услуги охранных предприятий.
Главный санитарный врач региона также ввела обязательную вакцинацию для жителей в возрасте 60 лет и старше, вахтовиков, волонтеров, военнослужащих и подлежащих призыву на военную службу. Привиться от коронавируса должны работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, строительства и проектирования, перерабатывающей промышленности, а также люди, проживающие в организациях социального обслуживания.
Руководители организаций, компаний и индивидуальные предприниматели должны организовать вакцинацию первым компонентом до 15 ноября, вторым компонентом – до 10 декабря 2021 года.
Необходимость расширения перечня лиц, подлежащих обязательной вакцинации в Волгоградской области, в постановлении объясняется осложнением ситуации с распространением коронавируса. В частности, Зубарева отметила значительный рост числа заболевших на 40 и 41 неделе 2021 года, увеличение объемов госпитализации и превышение недельного эпидпорога по ОРВИ на 17%.
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