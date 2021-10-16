Экономика

Виновата пандемия и погода: почему все подорожало и чего ждать в следующем году

Экономика 16.10.2021 18:55
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16.10.2021 18:55


Второй год в условиях пандемии коронавируса неприятно удивил жителей Волгоградской области, да и всей России, подорожанием почти всего. Ценники на рынках, в магазинах, в автосалонах, на интернет-площадках и автозаправках неумолимо ползут, а иногда даже подскакивают вверх. Без преувеличения можно сказать, что люди впервые за несколько лет столкнулись с таким резким подъемом стоимости всего и вся.
«Золотой» борщевой набор
По последним данным Центробанка, инфляция в Волгоградской области в сентябре составила 7,53%. Регулятор назвал ее самой низкой в ЮФО, но она все равно оказалась выше среднероссийского уровня в 7,40%. Едва ли стоит вспоминать, что годовая инфляция в 2019 году до пандемии составила всего 3%.
Сильнее всего подорожали продовольственные товары – на 10,87%, при том, что еще в мае прирост цен составлял 7,10%. В этом сегменте в сентябре произошло взрывное повышение стоимости плодоовощной продукции – сразу на 25,25%. На скачок цен повлияли ухудшение погодных условий и ситуации с урожаем, рост цен на корма для скота на фоне роста мировых цен на зерно и увеличение издержек на выращивание овощей.
По данным Волгоградстата, за последнюю неделю средняя стоимость говядины (кроме бескостного мяса) составила 373,99 рубля за килограмм (334,05 рубля в январе 2021 года), свинины – 327,92 рубля за кило (279,48 рубля в январе 2021), кур мороженых и охлажденных – 159,25 руб./кг (127,06 руб./кг в январе). Кило картофеля, по данным Волгоградстата, сейчас стоит 41,48 рубля, капусты – 40,28 рубля, моркови – 33,40 рубля, огурцов – 89,97 рубля, помидоров – 90,08 рубля. В свою очередь, Минэкономразвития РФ в своем последнем еженедельном отчете о текущей ценовой ситуации в России сообщил, что продовольственные товары подорожали всего на 0,56% при подорожании плодоовощной продукции на 1,80%.
«Где они видели такие цены? Вчера брала помидоры в обычном супермаркете – 199 рублей за кило, картошка – по 55 рублей, да такая, что смотреть на нее жалко, – рассказала жительница Волгограда Елена Благая. – Закупались на неделю, стандартный набор: курятина, немного говядины, молоко, сыр, хлеб, овощи, макароны, к чаю. Вышло почти на 3,5 тысячи, хотя буквально месяц назад, если не меньше, столько же продуктов выходило на 2,5 тысячи!».

Справедливости ради стоит отметить, что на оптовых базах Волгограда и Волжского цены ниже магазинных. На Жигулевской базе в Дзержинском районе закупиться картофелем хорошего качества из Башкирии можно за 36 рублей за килограмм, морковкой – за 30 рублей, помидорами – за 40,50 рублей. На оптовой базе в Волжском цены практически те же, там же продают картошку с местных полей под Кузьмичами Городищенского района, правда, уже по 40 рублей. «К нам приезжают с Тамбовской области, с Тульской, закупают наш картофель – их не уродился этим летом из-за жары, все посохло. Они много скупили, и нам пришлось здесь поднять цены», – рассказали продавцы.
Однако не у многих хватает сил и времени, чтобы добраться до оптовой базы, да и помидоров не заготовить на всю зиму вперед. Поэтому девиз «беру от жизни всё, что по акции» всё прочнее входит в жизнь волгоградцев, а сведения о скидках передаются из уст в уста.
Заморские плантации под ударом
В октябре производители шоколадных батончиков также предупредили о росте цен и даже возможном дефиците лакомств, сообщал «КоммерсантЪ». За океаном возникли проблемы с производством кокосовой стружки – в странах-производителях случился неурожай кокосов. К нему привели прошедшие в конце 2020 года тайфуны на Филиппинах, из-за которых были повреждены 49 миллионов кокосовых деревьев. Объем урожая будет снижаться в течение еще двух-трех лет.

Но если рост цен на батончики рядовые волгоградцы пока не отметили, то подорожание кофе, без чашки которого большинство не представляют свое утро, бросилось в глаза всем любителям напитка. В конце сентября-начале октября килограмм арабики среднего качества у отдельных продавцов вырос в цене на 200-300 рублей. Цена на более премиальные сорта от известных брендов дошла до 2600 рублей за килограмм. Виновата засуха, которая затронула Бразилию, Вьетнам, Кот-д'Ивуар и другие страны, выращивающие кофе в промышленных масштабах, о чем сообщала британская газета The Guardian.
Не хлебом единым

Удручающую динамику демонстрируют и цены на автомобильное топливо. На конец прошлого года литр бензина марки АИ-92, по данным Волгоградстата, в среднем стоил 43,92 рубля за литр. К октябрю 2021 года его средняя цена выросла до 45,68 рублей. Самый «ходовой» бензин АИ-95 с 48,36 рублей за литр подорожал до 51,33 рублей. Дизельное топливо стало дороже почти на 2 рубля.

Но сильнее всего автомобилистов расстроили цены на газомоторное топливо, которое еще в прошлом году стоило 20 рублей за литр. Сегодня его стоимость на разных АГЗС колеблется от 30 до 35 рублей. Рост цен, а также потери, понесенные во время пандемии, закономерно отразились на стоимости проезда в маршрутках «Волгоград – Волжский», который в сентябре увеличился на треть.

Столкнулись волгоградцы и с дефицитом отечественных автомобилей в автосалонах. Автомобилистам, желающим приобрести LADA, приходится ждать не одну неделю, пока в город доставят новые модели. На производстве в Тольятти программу производства автомобилей сократили из-за нехватки электронных компонентов. Их дефицит ударил не только по автомобилестроительной отрасли, но другим сферам. Основной причиной стала всё та же пандемия, из-за которой произошла резкая остановка ряда производств в Азии. В меньшей степени повлияло повышение спроса на электронику из-за перехода на «дистанционку» и майнинг криптовалют, два крупных пожара на заводах микросхем, похолодание в Техасе и засуха в Тайване. Эксперты прогнозируют, что нехватка продлится до конца 2022 года, не исключено, что дефицит продолжится и в 2023 году.

Нехватка электронных компонентов в значительной мере сказалась и на ценах компьютерных комплектующих. За год стоимость графических карт выросла едва ли не в два раза, на что жалуются дизайнеры, видеомонтажеры, разработчики компьютерной графики и аниматоры. Если еще в начале 2020 года они могли приобрести видеокарту для работы за 25-30 тысяч рублей, то сегодня «рабочая лошадка» стоит уже 70-85 тысяч рублей. Более того, наблюдается дефицит топовых производительных моделей, необходимых для максимально оперативной работы с большой нагрузкой. Причем такая ситуация складывается не только в России, но и за рубежом. Глава одного из ведущих мировых производителей графических карт Дженсен Хуанг в августе текущего года заявил, что ситуация с ограниченными поставками сохранится в течение большей части 2022 года.

Еще одна пострадавшая сфера – рынок стройматериалов, рост цен на которые начался еще в начале минувшего лета. В конце июля Волгоградстат зафиксировал изменение цен на три вида материалов для стройки и ремонта. Так, с конца июня за месяц стоимость доски обрезной увеличилась с 13,5 тысяч за кубический метр до 15 тысяч рублей. Подорожали и плиты древесностружечные – с 469,73 рублей за квадратный метр до 506,61 рубля. Квадратный метр металлочерепицы в конце июля стоил в среднем 527,09 рубля за квадратный метр.
Подорожание некоторых видов стройматериалов более чем в два раза стало аргументом для регионального фонда капремонта, ради которого депутаты Волгоградской облдумы в сентябре приняли поправки в закон. Теперь индексация предельной стоимости видов ремонтных работ будет проводиться не раз в три года, а ежегодно. Это привело к тому, что с 1 января 2022 года плата за капремонт для жителей Волгоградской области вырастет на 49 копеек за квадратный метр – соответствующее постановление подписано накануне и.о. губернатора Евгением Харичкиным.
Чего ждать?
Минэкономразвития России в начале октября опубликовал оптимистичный прогноз о снижении непродовольственной инфляции в 2022 году. В ведомстве отметили, что перебои глобальных цепочек поставок, рост цен на транспортировку товаров и глобальная нехватка комплектующих и компонентов, удорожание промышленных металлов и произошедшее в начале года ослабление валютного курса носят временный характер.
«В сентябре наблюдалась замедление роста цен в сегменте непродовольственных товаров (снижение с 0,8% до 0,6%). Минэкономразвития ожидает продолжения тенденции к снижению непродовольственной инфляции, – говорится в официальном сообщении. – В ближайшие месяцы на монетарные компоненты инфляции, включая непродовольственные товары, будет все больше влиять цикл повышения ключевой ставки Банка России, начавшийся в апреле».
Что касается продовольственных товаров, то здесь оценки Минэкономразвития не столь же оптимистичны. В начале октября в ведомстве сообщили, что до конца 2021 года продовольственные товары подорожают на 5,3%. Вместе с тем, замглавы Минфина РФ Владимир Колычев озвучил информацию о том, что инфляция в России сейчас близка к пику, после которого, вероятно, последует её снижение. Вполне возможно, что уже в следующем году цены на полках стабилизируются, и походы в магазин перестанут неприятно удивлять волгоградцев.

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