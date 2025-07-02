Baza: на стройке военного городка в Волгоградской области украли 43 миллиона

В Волгоградской области вскрылось хищение 43,4 миллиона рублей на строительстве военного городка. Как сообщает V102.RU, об этом сообщил сегодня, 2 июля, Telegram-канал Baza.

По данным издания, в настоящее время следователи МВД России по Волгоградской области расследуют уголовное дело, возбужденное 30 июня по факту мошенничества с бюджетными деньгами.

В региональном Главке эту информацию не комментируют. Однако авторам Baza стало известно, что одним из фигурантов в этом деле является руководитель одной из подрядных организаций - директор ООО «Бизнес-Консалтинг», который выводил средства через расчетные счета аффилированных компаний по подложным документам якобы за оказание транспортных услуг.

- Директор ООО «Бизнес – Консалтинг» Николай С. попал в поле зрения силовиков после проверки. По версии следствия, в конце 2023 года компания заключила госконтракт на строительство военного городка в регионе, - поясняет Telegram-канал.

Отметим, что в открытом доступе информации о такой стройке нет. Несколько лет назад, в ноябре 2021 года, сообщалось о строительстве военного городка за 1,1 миллиард рублей в Калаче-на-Дону. Тогда победитель конкурса, который проходил в закрытом формате, остался неизвестен. Однако все прочие подобные госконтракты, начиная с 2022 года оказались в закрытом доступе.

Фото из архива V102.RU