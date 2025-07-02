Какие банковские переводы волгоградцев облагаются налогом, разъяснили эксперты





В ФНС развеяли слухи об ужесточении налогового контроля денежных переводов с карты на карту. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МК.RU, в ФНС заверили, что сам факт банковского перевода денежных средств не является объектом налогообложения. Речь не идет также о «новом налоге на переводы».

- Налоговики интересуются лишь теми картами, где просматривается доход: регулярные поступления от одних и тех же отправителей либо крупный месячный оборот. Банки автоматически выделяют счета, на которые за месяц приходит 600 000 рублей и больше или где идут десятки однотипных переводов — именно по таким случаям ФНС вправе запросить пояснения, - утверждает Денис Астафьев, руководитель финтех-платформы SharesPro.



Разовые «семейные» переводы под контроль не попадают, а блокировки без проверки закон не допускает, уточняет Астафьев. По мнению эксперта, финансовая нагрузка на тех, кто получает поддержку от семьи или друзей, не изменится. Подарки и семейная помощь сохранены в списке необлагаемых доходов. Под подозрение могут попасть переводы, напоминающие зарплату или оплату услуг без статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого.



Также не облагаются налогом переводы родственникам или друзьям, возвраты долгов, семейные перечисления и разовые подарки, в том числе в денежной форме, и другие платежи, целью которых не является получение дохода - не облагаются налогом. Исключения: случаи дарения недвижимости, транспортных средств, акций, цифровых финансовых активов, долей, паев и др. Налог также придется заплатить с оплаты проданного имущества, за аренду, вознаграждения за оказанные услуги или проданные товары и другие сделки, целью которых является получение дохода.

