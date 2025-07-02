Рейды на опасных участках железной дороги проведут в Волгоградской области





На Приволжской магистрали с 2 по 11 июля пройдут мероприятия в рамках профилактической акции «Железная дорога: твой безопасный путь». Главная цель – предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов.

– В рамках акции планируется усилить информационную работу с жителями Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. Она будет проводиться вблизи объектов ОАО «РЖД», в образовательных учреждениях, в общественном автотранспорте и на других площадках. Дополнительные рейды с участием сотрудников правоохранительных органов и транспортной прокуратуры пройдут вблизи травмоопасных участков Приволжской железной дороги, – сообщили в пресс-службе ПривЖД.

Железнодорожники призывают детей и взрослых к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминают, что стальная магистраль является объектом повышенной опасности.

Для обеспечения безопасности запрещается переходить пути в неположенных местах и перебегать их перед поездом, подниматься на крыши вагонов и ходить в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне. Необходимо пользоваться специально оборудованными пешеходными переходами, тоннелями, мостами и другими обустройствами, предназначенными для безопасного пересечения железной дороги.

Напоминаем, что с 18 апреля 2025 года увеличился размер штрафов за безответственное поведение вблизи железной дороги. За повреждение защитных лесонасаждений или ограждений вдоль железнодорожных путей предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей. За переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, как и за переход в неустановленном месте, нарушителям придётся заплатить 500 рублей.



