«Больше к вам не сядем»: волгоградцы возмутились подорожанием проезда

Общество 01.10.2021 09:53
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01.10.2021 09:53
Волгоградцы, которые пользовались маршрутками, следующими из Волжского, возмутились резким подорожанием проезда в микроавтобусах № 123, 160, 260, 146 и 159. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане, которые подсаживались в волжские маршрутки, с изумлением узнали, что с сегодняшнего дня за проезд по городу им надо было платить вместо прежних 30 рублей 40 и даже 50 рублей. Некоторые выходили из маршруток со словами – «Больше к вам не сяду».
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», с сегодняшнего дня проезд в маршрутках сообщением «Волжский-Волгоград» подорожал почти на треть. Соответственно, увеличилась стоимость проезда и по Волгограду. Больше всего не повезло студентам-волжанам, которые учатся в ВолГУ. Проезд до конечной стоил раньше 80 рублей, теперь – 100 рублей. Перевозчики объяснили подорожание проезда несколькими причинами – ростом стоимости топлива, потерями, понесенными в пандемию, а также тем обстоятельством, что цена на проезд давно не менялась.
Волгоградцы опасаются, что в ближайшее время и городские маршрутки по примеру пригородных поднимут стоимость проезда.
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