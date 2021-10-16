Волгоградская инфляция в сентябре стала самой низкой по ЮФО





Годовая инфляция в Волгоградской области в минувшем сентябре составила 7,53% и стала самой низкой в Южном федеральном округе, сообщили ИА «Высота 102» в отделении Волгоград Южного ГУ Банка России. В остальных регионах Юга России в предыдущем месяце цены росли быстрее, а инфляция по ЮФО увеличилась до 7,97%.

В августе волгоградская инфляция составила только 6,90%. Повышение цен в Волгоградской области, по данным регулятора, связано с общероссийским подорожанием продовольствия. На него повлияли ухудшение погодных условий и ситуации с урожаем, рост цен на корма для скота на фоне роста мировых цен на зерно и увеличение издержек на выращивание овощей.

Согласно аналитическим данным Центробанка, цены на продукты в Волгоградской области взлетели в сентябре на 10,87%, в том числе на плодоовощную продукцию – сразу на 25,25%. «В сегменте продовольственных товаров хороший урожай сахарной свеклы сказался на замедлении роста цен на сахар, – отметили при этом в отделении Волгоград Южного ГУ ЦБ. – Ранее введенные правительственные меры по стабилизации цен на отдельные виды товаров продолжили оказывать влияние на снижение годовых темпов прироста цен на подсолнечное масло. Спрос на выращиваемые в регионе овощи повысился на фоне снижения качества овощей в других регионах Центра и Юга России».

Что касается динамики цен в сегменте услуг, инфляция в сентябре составила 2,89%. Ее рост сдерживало восстановление пассажирского авиасообщения и усиление конкуренции между авиакомпаниями.