В Волгоградской области взлетели цены на стройматериалы





В Волгоградской области подорожали стройматериалы, некоторые – весьма существенно. Изменение цен на три вида стройматериалов зафиксировал Волгоградстат, сообщает ИА «Высота 102». Так, за месяц, с конца июня по настоящее время стоимость доски обрезной увеличилась с 13541,20 рубля за кубический метр до 15014,75 рубля. Подорожали и плиты древесностружечные – с 469,73 рубля за квадратный метр до 506,61 рубля. Квадратный метр металлочерепицы стоит сейчас в среднем 527,09 рубля за квадратный метр. Таким образом, на некоторые стройматериалы цены увеличились более, чем на 11%.

Надо сказать, что рост стоимости стройматериалов начался еще в начале лета. Однако Волгоградстат начал включать три позиции этих товаров в еженедельный мониторинг средних потребительских цен только месяц назад.