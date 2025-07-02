Общество

В ботаническом саду ВГСПУ массово зацвели разноцветные кувшинки

Общество 02.07.2025 21:59
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02.07.2025 21:59


Массовое цветение кувшинок  наблюдают в эти дни в ботаническом саду ВГСПУ. Здесь расцвели кувшинки самых разных оттенков и цветов – белые, розовые и красные. 


Биологи утверждают, что эти растения – лучшее украшение любого городского пруда или водоема на дачном участке. Кувшинки неприхотливы и цветут в течение всего теплого сезона с конца мая по октябрь.


Сотрудники ботанического сада университета изучают особенности выращивания кувшинок, чтобы увеличить ассортимент растений в парках Волгограда. 


Например, кувшинка Nymphaea «Laydekeri Lilacea» с розовыми цветками отлично показала себя в волгоградском климате и хорошо приживается в водоемах.

Фото: Ботанический сад ВГСПУ

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