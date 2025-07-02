В ботаническом саду ВГСПУ массово зацвели разноцветные кувшинки

Массовое цветение кувшинок наблюдают в эти дни в ботаническом саду ВГСПУ. Здесь расцвели кувшинки самых разных оттенков и цветов – белые, розовые и красные.
Биологи утверждают, что эти растения – лучшее украшение любого городского пруда или водоема на дачном участке. Кувшинки неприхотливы и цветут в течение всего теплого сезона с конца мая по октябрь.
Сотрудники ботанического сада университета изучают особенности выращивания кувшинок, чтобы увеличить ассортимент растений в парках Волгограда.
Например, кувшинка Nymphaea «Laydekeri Lilacea» с розовыми цветками отлично показала себя в волгоградском климате и хорошо приживается в водоемах.
Фото: Ботанический сад ВГСПУ